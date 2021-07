Green pass, Speranza: "Strumento anti-restrizioni, già scaricati 41,3 mln"

Il ministro della salute: "Potenziato call center per richieste"

"Il Green pass è un mezzo essenziale per la gestione di questa fase epidemica diversa, caratterizzata da una alta percentuale di vaccinati nel Paese. E' uno strumento importante per rendere più sicuri i luoghi dove esso è applicato e limitare le restrizioni". Così il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo al Question time al Senato. "I numeri sono incoraggianti - ha aggiunto - questa mattina alle 7 sono stati scaricati 41,3 milioni di Green pass. Un dato significativo e una svolta digitale per il Paese".