Guerra Ucraina, forze Russia in ritirata da Kiev

Sette i corridoi umanitari organizzati per oggi. Attaccata importante raffineria petrolifera ucraina a Kremenchuk, esplosioni a Enerhodar dopo manifestazione pacifica

Guerra Ucraina-Russia, le forze armate russe si sono ritirate dall'aeroporto di Antonov, a Hostomel, vicino a Kiev. Lo riferisce il ministero della Difesa ucraino e lo confermano le immagini satellitari diffuse sui social media.

Gli occupanti si sono ritirati anche dalla regione di Chernihiv e la scorsa notte non ci sono stati bombardamenti nella regione. La zona sta tornando alla normalità, ma lanci di razzi e attacchi aerei sono ancora possibili. Così, in un videomessaggio riportato dall'agenzia Unian, il governatore della regione di Chernihiv Vyacheslav Chaus.

Un grande numero di forze russe sono entrate nel distretto di Konotop nella regione Sumy. Gli occupanti hanno formato un corridoio attraverso cui i veicoli provenienti dagli oblast di Kiev e Chernihiv in colonna si stanno ritirando. Lo ha detto Dmytro Zhyvytskyi, capo dell'Amministrazione statale della regione Sumy. "Gli occupanti della Federazione russa hanno paura dei locali e del nostro esercito così aprono il fuoco a caso sparando sulla gente che appare vicino questo equipaggiamento oppure alla colonna in movimento", dichiara Zhyvytskyi sul suo canale Telegram.

Sono sette i corridoi umanitari organizzati per oggi in Ucraina, per poter evacuare i civili dalle città assediate. Lo ha reso noto la vice premier Iryna Vereshchuk, spiegando che l'evacuazione riguarderà anche la città portuale di Mariupol con auto private e bus.

A Kharkiv l'ospedale che è stato danneggiato in seguito ai bombardamenti, che sono tuttora in corso, è stato spostato nel seminterrato. Lo riferisce su Telegram il ministro della Trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov. Nell'ospedale a Kharkiv sono presenti almeno 200 donne incinte. Le mamme e i neonati dormono nei corridoi. Nella stanza a fianco nella rianimazione ci sono i bambini nati prematuri.

Intanto è salito a 35 morti il bilancio delle vittime dell'attacco russo contro il municipio di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina. Lo rende noto su Telegram il governatore della regione, Vitalij Kim.

Forti esplosioni ad Enerhodar. Dopo la manifestazione pacifica dei residenti della città, quando i manifestanti hanno iniziato a disperdersi, le forze russe hanno iniziato a dare la caccia ai cittadini locali. Nel giro di pochi minuti, la città è stata scossa da esplosioni e bombardamenti massivi. Molti i feriti e le ospedalizzazioni dovute a ustioni per le bombe e i colpi di mortaio. Così riferisce il canale ufficiale Telegram di Enerhodar.

Le forze russe hanno inoltre condotto un attacco contro un'importante raffineria petrolifera ucraina a Kremenchuk con una serie di raid avvenuti questa mattina. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Difesa russo, il general maggiore Igor Konashenkov, precisando che la raffineria è stata colpita con "missili a lungo raggio ad alta precisione". Konashenkov ha detto che sono stati distrutti i depositi che contenevano benzina e diesel destinati ai mezzi delle truppe ucraine. I missili hanno colpito anche le basi aeree militari di Poltava e Dnipro, che si trovano ad est Kremenchuk, ha aggiunto il portavoce. Secondo Konashenko, i missili, che sono stati lanciati sia da terra che dalle navi, hanno colpito e distrutti 67 obiettivi militari in Ucraina negli ultimi attacchi.

L'attacco arriva il giorno dopo che Mosca ha accusato Kiev di aver condotto un raid contro un deposito di carburante all'interno del territorio russo, provocando un vasto incendio. Il ministero della Difesa ucraino non ha né confermato né smentito l'attacco, mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha evitato di rispondere ad una domanda diretta a riguardo durante un'intervista con Fox News la notte scorsa.