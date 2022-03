Guerra Ucraina-Russia, Putin: "Kiev non seria nel trovare soluzione accettabile"

Guerra Ucraina-Russia, il governo di Kiev "non è serio nel trovare una soluzione reciprocamente accettabile". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un colloquio con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, secondo quanto riferito dal Cremlino.

La leadership dell'Unione Europea, ha aggiunto il presidente russo, "ha ignorato l'azione criminale e disumana dell'esercito ucraino di ieri: un attacco missilistico contro una zona residenziale nel centro di Donetsk", nell'Ucraina orientale.

Michel ha parlato con Putin chiedendogli di "fermare la guerra fratricida" contro l'Ucraina. Lo fa sapere lo stesso Michel, via social. Ha chiesto a Putin "un immediato cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito russo", ha "discusso dei negoziati in corso tra Ucraina e Russia", ha sottolineato che "i bombardamenti indiscriminati contro i civili devono cessare". La Russia "deve consentire l'accesso umanitario e il passaggio sicuro" per i civili in fuga dalla guerra, ha concluso Michel.