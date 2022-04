Guerra Ucraina-Russia, YouTube blocca canale ufficiale della Duma

La Duma di Stato russa ha denunciato che Google ha bloccato il suo canale di trasmissione ufficiale sulla piattaforma YouTube. "Google ha bloccato il canale YouTube di Duma TV. Aveva più di 145.000 abbonati e i nostri video hanno ricevuto oltre 100 milioni di visualizzazioni in totale", ha affermato l'ufficio stampa della Duma. Il canale televisivo della camera bassa del Parlamento russo, che pubblica commenti esclusivi dei deputati e trasmissioni di sessioni plenarie, era stato finora esentato dalle restrizioni che i social media Usa hanno imposto agli organi ufficiali e ai media russi come ritorsione per l'invasione dell'Ucraina.

Le autorità della Duma hanno tuttavia sostenuto di essere "preparate a questa situazione" e hanno annunciato che le loro trasmissioni continueranno su piattaforme russe come RuTube, VKontakte o il canale di messaggistica di Telegram.