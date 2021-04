Ha inizio il processo di selezione per partecipare alla nona stagione di "Football for Friendship"

MOSCA, 21 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Il programma sociale per bambini di Gazprom Football for Friendship (F4F) invita i bambini di tutto il mondo a iscriversi all'edizione di quest'anno.

Le accademie calcistiche nazionali sono invitate a presentare entro il 1° maggio la domanda di iscrizione alla nona stagione di F4F per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni. Si cercano in particolare giovani giocatori, giovani allenatori e giovani reporter. L'evento si svolgerà online tra il 13 e il 29 maggio. I bambini hanno così la possibilità di conoscere nuovi amici provenienti da tutte le parti del mondo, senza dover uscire di casa. La partecipazione è gratuita e i premi in palio sono molto interessanti.

Si cercano giocatori (maschi o femmine) di dodici anni, allenatori (fino a 16 anni) o giovani reporter (12-14 anni) provenienti da tutti i 211 paesi partecipanti. Per partecipare è indispensabile avere passione per il calcio e conoscere bene l'inglese. Tutti i partecipanti devono inoltre possedere un computer o uno smartphone. Le candidature vanno inviate entro il 1° maggio 2021 al seguente indirizzo e-mail: po@footballforfriendship.com.

I momenti clou dell'evento saranno: l'estrazione delle squadre il 14 maggio, l'Online International Friendship Camp dal 15 al 23 maggio e la Football for Friendship eWorld Championship dal 27 al 29 maggio.

Le accademie calcistiche nazionali delle squadre vincitrici riceveranno un premio in denaro (il premio vale 25.000€) sulla base dell'impegno dimostrato per la diffusione dei nove valori di F4F. I valori sono: amicizia, uguaglianza, giustizia, salute, pace, lealtà, vittoria, tradizioni e onore.

Danilo Pejovic, 13, Montenegro: "Ho partecipato come giocatore nel 2020 e questo mi ha permesso di conoscere un sacco di gente nuova. È stato davvero stimolante ed emozionante. F4F ha rotto la monotonia delle mie giornate ai tempi del Corona Virus. Quest'anno partecipo invece come giovane reporter."

Cos'è Football for FriendshipF4F nasce nel 2013. Il programma è organizzato da Gazprom e sostenuto da FIFA, UEFA e ONU. Le otto edizioni precedenti del programma hanno visto la partecipazione di 15.000 ragazzi e bambini provenienti da 211 paesi e regioni diverse. Nel 2020 il Calcio per l'amicizia si è tenuto online su una piattaforma sviluppata appositamente.

Maggiori informazioni:

Foto e video per i media: http://media.footballforfriendship.com Sito web: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/ Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/ Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/ YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_FriendshipTwitter: https://twitter.com/f4fprogramme

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492353/Football_for_Friendship_Logo.jpg