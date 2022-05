Nexi è maglia rosa della Borsa di Milano, che chiude la giornata con un deciso rialzo (+1,12%) dopo una serie di sedute fiacche. Il gruppo dei pagamenti digitali archivia gli scambi in progresso del 4,19% a 8,96 euro. Gli altri quattro titoli più comprati nella giornata sono Unipol (+3,3%), Iveco (+3,2%), Banco Bpm (+3,04%) e Stmicroelectronics (+2,66%). In controtendenza, in fondo al paniere, si trovano Hera, che chiude a 3,4 euro (-1,65%) e Diasorin (-1,25%).