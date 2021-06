I giocatori del Paris Saint-Germain preparano il loro «summer move» con ALL - Accor Live Limitless

Le belle giornate sono in arrivo, e con loro si pone una domanda: dove andranno quest'estate i giocatori del Paris Saint-Germain? E se Neymar Jr. volasse a Barcellona? E se Marco Verratti scegliesse Manchester?

Scopri il video qui

Scarica i contenuti stampa qui (video, foto)

Giugno segna l'inizio del periodo dei trasferimenti dei giocatori tra i vari club, ma è anche il mese in cui si inizia a pensare...alle varie destinazioni per l'estate. Questo vale anche per i giocatori del Paris Saint-Germain!

PARIGI, 15 giugno 2021 - ALL - Accor Live Limitless, partner principale e sponsor ufficiale del Paris Saint-Germain, presenta la sua ultima e ironica campagna nella quale i giocatori del club parigino pensano e ripensano alla loro «summer move». Così, Angel Di Maria, Keylor Navas e Presnel Kimpembe, partono, preoccupati, alla ricerca dei loro due compagni di squadra Neymar Jr. e Marco Verratti, che sembrano avere voglia di scoprire nuovi orizzonti, come Barcellona o Manchester. Ma potrebbero essere anche le Bahamas, Bali, Bahia in Brasile..., oppure le Maldive, Malta, Marrakesh, Manhattan...?

Per ALL – Accor Live Limitless, programma fedeltà e piattaforma di prenotazione di Accor, questa nuova campagna «Summer Move» è l'occasione per mettere in luce la propria piattaforma ALL.com e le sue numerose destinazioni nel mondo.

Infatti, ALL - Accor Live Limitless intende porsi come un compagno di lifestyle quotidiano, proponendo una nuova visione dell'ospitalità che va ben oltre la semplice offerta di alloggio. ALL - Accor Live Limitless garantisce ai suoi membri vantaggi, ricompense e esperienze uniche, non solamente durante i soggiorni in hotel, ma perfino a domicilio e ovunque nel mondo. Per ogni prenotazione effettuata sulla piattaforma ALL - Accor Live Limitless, i membri accumulano dei Reward Points, che possono poi essere trasformati in sconti o in esperienze: partite del Paris Saint-Germain in tribuna, viaggi e incontri esclusivi con i giocatori del club… Da agosto 2019, circa 1 200 persone nel mondo, membri del programma ALL - Accor Live Limitless e tifosi del Paris Saint-Germain, hanno potuto approfittare di esperienze inedite.

E tu, quale sarà il tuo «summer move»?