Il WMF approda a Milano con L’AI Festival: l’evento verticale sull’Intelligenza Artificiale si aggiunge alle numerose iniziative di “WMF for AI”

Il WMF annuncia l'AI Festival, il festival internazionale dedicato all'Intelligenza Artificiale e alle sue applicazioni business, etiche, socio-culturali e istituzionali. L’AI Festival si terrà il 5 e 6 ottobre presso il MiCo di Milano e rientra tra le iniziative di WMF FOR AI, l'insieme di attività che WMF realizza sin dal 2016 con l’obiettivo di diffondere cultura, formazione e consapevolezza sull'Intelligenza Artificiale. Tra queste, anche l'AI Global Summit, l’evento internazionale all’interno del palinsesto del WMF 2023 dal 15 al 17 giugno alla Fiera di Rimini, che vedrà il coinvolgimento di esperti e brand da tutto il mondo, oltre alla presenza dei più avanzati esempi di robotica, come Icub dell’IIT e robot Sophia della Hanson Robotics.

Bologna, 31/03/2023. Il WMF, Fiera Internazionale sull'Innovazione Tecnologica e Digitale, ha annunciato la prima edizione dell’AI Festival, l’evento internazionale dedicato al presente e al futuro dell'Intelligenza Artificiale, che si terrà il 5 e 6 ottobre presso la Fiera di MiCo a Milano.

Tra i partner dell’evento anche CINECA, Intel ed ESA - Agenzia Spaziale Europea, da anni al fianco di WMF per attività di divulgazione e formazione sui temi dell'Intelligenza Artificiale e non solo. All’AI Festival si riuniranno professionisti, aziende, startup, stakeholder e player del settore per discutere e approfondire la rivoluzione apportata dall'AI non solo nelle nostre vite quotidiane, ma anche in ambito etico, sociale e lavorativo. Sotto la lente di ingrandimento della due giorni milanese, alcune industry particolarmente interessate dagli impatti dell’AI: martech, health, culture, education, space economy, logistica; non mancheranno naturalmente momenti formativi rivolti alle imprese e ai professionisti e a chiunque voglia comprendere al meglio le potenzialità dell’AI. Grande attesa, inoltre, per l’annuncio dell’ospite d’eccezione internazionale che porterà all’AI Festival la sua importante esperienza e visione.

L'evento sarà l'occasione per conoscere e comprendere gli strumenti offerti dall'AI, già disponibili oggi, e valutare l'impatto nel prossimo futuro. Tra le attività in programma, ampio spazio dedicato alla formazione, con esperti e personalità provenienti da tutto il mondo, incontri B2B e business meeting per connettere imprese e professionisti, Centri di Ricerca, startup, investitori, ONP e PA, e attività di recruiting per individuare profili professionali specializzati.

"L'AI sta cambiando e cambierà gran parte del mondo che conosciamo. È fondamentale studiarla, comprenderla e acquisire gli strumenti cognitivi corretti per utilizzarla in modo virtuoso” spiega Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF. “L'intelligenza Artificiale, come ogni altro strumento dell'innovazione tecnologica e digitale, va compresa e applicata per impattare positivamente sulla società. Questo è il fine che da sempre perseguiamo attraverso eventi, formazione e iniziative volte a diffondere cultura e consapevolezza. L’AI Festival è solo l’ultimo in linea temporale degli eventi WMF che si pongono questo obiettivo: Milano sarà centro nevralgico sull’AI per questa due giorni con esperti e personalità da tutto il mondo"

L’AI Festival sarà inoltre occasione di visibilità e sviluppo per giovani progetti imprenditoriali in fase di crescita: al suo interno infatti anche la call for Startup “AI For Future”, una sfida internazionale tra startup innovative dedicata al mondo dell'AI . Le startup selezionate presenteranno progetti innovativi che utilizzano l’Intelligenza Artificiale, in grado di rispondere ad almeno una delle 12 sfide del futuro individuate dal WMF. L’opportunità è doppia: alla prima deadline le candidate si giocheranno la possibilità di presenziare sia al WMF di giugno 2023, sia a Milano, mentre la seconda deadline offre la possibilità di partecipare alla finale in programma a Milano, durante l’AI Festival. In entrambi i casi, le startup partecipanti potranno far conoscere il proprio progetto ad una platea composta dai maggiori player del settore digitale, investitori, esperti nel campo dell’imprenditoria e dell’innovazione, che potranno decidere di supportare la realizzazione e la crescita dell’idea di business.

WMF FOR AI: iniziative ed eventi sull’Artificial Intelligence

L'AI Festival si inscrive tra le numerose attività di “WMF FOR AI”, l’insieme di iniziative promosse e organizzate da WMF sin dal 2016 e volte a diffondere cultura e formazione sull’Intelligenza Artificiale. Tra queste, anche le live gratuite di divulgazione realizzate insieme a professionisti ed esperti di settore - prossime in calendario il 12 e il 24 aprile - il podcast “Futuro, Presente!” la cui prima stagione è interamente dedicata all’Intelligenza Artificiale esplorata in 7 episodi in compagnia di Giorgio Taverniti (Co-founder, Head of SEO & AI Tech @Search On Media Group, Community Manager and Divulgator @WMF) e Alessio Pomaro ( Head of SEO, Head of Voice Technology, AI Conversation Designer di site By site), il seminario avanzato sull’intelligenza Artificiale “AI Conference” e l’AI Global Summit, la manifestazione verticale inserita nel palinsesto del WMF 2023, in programma dal 15 al 17 giugno alla Fiera di Rimini.

Il WMF 2023 sarà, come sempre, tappa imperdibile per professionisti, appassionati e curiosi del mondo dell’ Artificial Intelligence: l’AI Global Summit al suo interno - che vede la Main Partnership di CINECA e Intel - infatti porterà in Italia il meglio dell’intelligenza artificiale con esperti quali Jerry Kaplan, pioniere della Silicon Valley, autore di bestseller sull’AI e inventore del Tablet, e Dror Gill, Founder & CEO di Gamdala, ma anche le più innovative tecnologie robotiche tra cui Robot Sophia, di Hanson Robotics, l’umanoide più avanzato al mondo, già ospite del WMF in diverse occasioni, insieme ad iCub, il robot avatar dell’Istituto Italiano di Tecnologia e a SPOT, il quadrupede di Boston Dynamics. Sempre al WMF, l’AI Global Summit offrirà formazione sui tanti temi dell’Intelligenza Artificiale, focalizzandosi sull’applicazione di questa per i vari settori e realtà professionali, tra cui le PMI, grazie a più stage formativi dedicati; durante la tre giorni, anche la possibilità di scoprire startup innovative che usano applicazioni di Intelligenza Artificiale, grazie alla startup competition realizzata in collaborazione con ESA - European Space Agency, AI4EO - Artificial Intelligence for Earth Observation.

Il ticket per partecipare ad AI Festival - Milano, 5 e 6 ottobre - è attualmente in offerta a 99€+iva anziché 299€+iva. In attesa dell’evento milanese, per approfondire la tematica dell’Intelligenza Artificiale sarà possibile partecipare AI Global Summit e a tutte le iniziative al suo interno, che si svolgeranno durante la tre giorni di WMF - We Make Future, dal 15 al 17 giugno presso la Fiera di Rimini.

We Make Future - Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale

Il 15, 16 e 17 giugno 2023 torna l’appuntamento con il WMF - We Make Future. L’edizione 2023, in programma presso la Fiera di Rimini, porterà insieme il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player nazionali e internazionali, startup e investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 36.000 presenze da 49 paesi, 300 espositori, oltre 700 speaker e ospiti internazionali, più di 1.300 tra startup e investitori e oltre 77 stage nel 2022, giunto alla sua 11ª edizione il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione. L’evento è ideato e prodotto da Search On Media Group

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale con la gestione e il coordinamento di community, supportando attività di condivisione, e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono successivamente la Business Unit Education, che organizza il WMF e altri eventi formativi, e la piattaforma ibrida.io, che ospita eventi online, ibridi e offline, in modalità personalizzabile e flessibile.

