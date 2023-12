Il love Fruit & Veg from Europe: frutta e verdura sulla tavola di Natale e Capodanno

ROMA, 21 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Feste salutari con cipolle, patate, carote, melagrana, clementine e frutta secca.

Benessere e festività si può. Protagoniste del pranzo di Natale e del cenone di Capodanno, frutta e verdura di stagione. L'attenzione per l'ortofrutta è cresciuta grazie al progetto "I love fruit & veg from Europe", sostenuto dalle organizzazioni di produttori italiani Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia, Terra Orti, cofinanziato dalla Commissione Europea e avente l'obiettivo di promuovere il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli di stagione, anche nelle loro versioni biologiche, DOP / IGP. Obiettivo: un'alimentazione sana e consapevole, più sicura e sostenibile.

Durante le feste si rilancia il consumo di ortofrutta, con una cucina essenziale, elegante, fatta di sapori ben definiti, conditi di salute e benessere. Non solo stravizi, ma anche un'occasione per mangiare sano con frutta e verdura che, tra l'altro, sono protagoniste in tutte le cucine. Durante le feste, in ogni parte del mondo, si inventano contrasti e bilanciamenti, richiami al passato ed accostamenti moderni, in cui non mancano cipolle, patate, carote, melagrana e clementine.

Le cipolle, protagoniste di sughi e soffritti, possono diventare un valido ingrediente per arricchire ricette salate: tagliate a pezzetti e fritte per creare una granella croccante da mescolare a scaglie di mandorle, nocciole o pistacchi e spolverare sui piatti. Con le patate si possono preparare tortini e sformati da servire come antipasto o contorno. Carote fanno rima con versatilità: per decorare i piatti da portare a tavola oppure per preparare salutari centrifugati e succhi detox. Frutto portafortuna del Natale, la melagrana è considerata di buon auspicio ed è tradizione mangiarla la notte di San Silvestro. Servita al naturale in chicchi, oppure utilizzata per dare una nota di colore ai piatti. Vanta anche molti nutrienti: dagli antiossidanti, come le antocianine e le vitamine C e A, alle fibre. E per chiudere in bellezza pranzi e cene, ci sono le clementine. Dolci e fresche, fonte di vitamine A e C e di potassio, sono composte in massima quantità di acqua contribuiendo a favorire la diuresi.

I Love Fruit & Veg from Europe, consiglia anche di spezzare la tradizione: non mangiare la frutta secca a fine pasto, ma come spuntino. Per un pieno di fibre che favoriscono la sazietà.

Buone Feste da I Love Fruit & Veg from Europe. Enjoy!

www.ilovefruitandvegfromeurope.com

