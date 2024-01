Pasquale Clemente, Areazero Design Studio: “Progettare ogni dettaglio. Così uno spazio prende vita”

Il fondatore dello studio creativo barese spiega la filosofia alla base di ogni progetto: “Da un’abitazione a un’attività commerciale, fino a una struttura ricettiva, l’obiettivo è quello di rispettare l’identità e l’unicità di ogni committente”

Mola di Bari, 12 Gennaio 2024 Negli ultimi anni il mondo dell’interior design ha subito importanti trasformazioni, a partire dal rapporto con la clientela. Immagini sui Social, soluzioni scovate nel web, informazioni e conoscenze acquisite in rete, condizionano l’immaginario di chi, pensando alla propria casa o a una nuova attività commerciale, si rivolge a un esperto con le idee chiare. Idee preziose che, grazie alla giusta consulenza, possono trasformarsi in progetti unici e irripetibili. È questo l’obiettivo di Areazero Design Studio, studio creativo barese che opera ormai da anni in tutta Italia. Cura del dettaglio, artigianalità, sinergie professionali. Elementi che, secondo il fondatore e designer Pasquale Clemente, sono alla base di un progetto che abbia i caratteri dell’unicità:

«Che si tratti di un’abitazione, di una struttura ricettiva o di un’attività commerciale, pensare a uno spazio deve avere un unico obiettivo: il benessere di chi lo vivrà. Un benessere che si assicura conciliando estetica e funzionalità».

Due aspetti che per Pasquale Clemente sono indissolubili, frutto di un progetto pensato nei minimi dettagli:«Progettare uno spazio non significa semplicemente organizzarlo, ma farlo vivere. Perché sono i particolari a rendere viva e unica una casa, un pub, un B&B».

Non a caso chi si rivolge ad Areazero Design Studio sa di poter contare su una realtà in grado di progettare e realizzare dettagli decorativi che vanno dalla carta da parati fino alla più esclusiva oggettistica.«L’obiettivo – chiarisce Pasquale Clemente – è quello di andare oltre il semplice arredo, offrendo alle persone un progetto nella sua totalità».

Obiettivo che Areazero Design Studio raggiunge grazie a un rapporto con il cliente basato sui principi di fiducia, trasparenza e professionalità:«La consulenza è un aspetto quanto mai fondamentale. Il committente ha spesso le idee chiare perché oggi, grazie alla rete, qualsiasi immagine e soluzione sono a portata di mano. Sta al consulente accogliere queste idee e farle maturare nella migliore delle realizzazioni».

Una realizzazione che, grazie alla filosofia di Areazero Design Studio, sarà arricchita dalla collaborazione di professionisti esperti e affidabili.

«Credo molto nelle collaborazioni virtuose e nelle sinergie professionali – spiega Pasquale Clemente – per questo nel tempo ho consolidato partnership con importanti realtà nei diversi settori dell’arredamento». Rivestimenti, decorazioni, complementi, particolari e rifiniture. Tutto con Areazero Design Studio viene progettato nel segno di affidabilità e originalità, senza dimenticare l’elemento centrale che per Pasquale Clemente resta l’orizzonte principale di ogni lavoro:«L’unicità. Ogni spazio può essere reso unico se il consulente è in grado di dar vita a un’idea che contenga l’identità di ogni singolo committente».

Contatti: www.areazerodesignstudio.it