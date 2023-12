Sigep 2024: Frigomeccanica porta in scena le novità di settore

Milano, 20 Dicembre 2023. Dal 20 al 24 Gennaio 2024 Frigomeccanica, società partecipata da Invitalia e dal fondo Unigrains, leader nella progettazione e realizzazione di soluzioni d’arredo e refrigerazione commerciale per gelateria, pasticceria, bar e food, esporrà i nuovi prodotti alla fiera internazionale SIGEP presso il polo fieristico di Rimini. Una grande occasione per gli utenti professionali desiderosi di scoprire le principali innovazioni tecnologiche e di design nel settore HORECA.

SIGEP: L’EVENTO DI RIFERIMENTO PER LA GELATERIA ITALIANA

Sigep è l'appuntamento professionale dedicato al Gelato Artigianale e all'Arte del Dolce. Da 45 anni è il punto di riferimento per le innovazioni dell'intero settore e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi. Sigep è anche il punto di incontro per lo scambio di idee, tendenze e visioni presentate ogni anno dai più importanti esperti e opinion leader del settore. Frigomeccanica accoglierà tutti gli interessati alle novità di settore all’interno del Pad A7 Stand 001-039. Tutta la gamma di prodotto realizzati dal gruppo Frigomeccanica è dotata di tecnologia 4.0 che consente la connessione in rete, il comando a distanza e la teleassistenza della casa per la risoluzione di eventuali problemi. Particolare attenzione viene prestata ai consumi e al rispetto ambientale, utilizzando gas ecologici di ultima generazione quali R290, R744 (Co2).

HOSTMILANO 2023: UN SUCCESSO ANNUNCIATO PER FRIGOMECCANICA

Frigomeccanica è stata protagonista all’evento internazionale HostMilano 2023. I sistemi di refrigerazione Totem e Oslo hanno costituito una grossa novità nel panorama dei sistemi di refrigerazione commerciale, nell’ottica di una produzione tecnologica tesa al design ma anche alla sostenibilità ambientale. Per le persone che non hanno avuto la possibilità di partecipare all’evento, in collaborazione con il partner tecnologico Dimensione3, è disponibile online il Virtual Tour un’innovativo sistema di visualizzazione tridimensionale per esplorare l’intero stand di Frigomeccanica. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIRTUAL TOUR

HostMilano, la principale piattaforma internazionale dedicata alle tecnologie, accessori e servizi per l'ospitalità professionale, ha regalato un'edizione straordinaria, raccogliendo l'eredità di un settore che ha dimostrato grande resilienza e capacità di crescita. Nel 2022, il settore italiano del food equipment ha toccato il valore di 4,5 miliardi di euro, registrando una crescita del 4,5% rispetto all'anno precedente. La previsione per il mercato globale nel 2023 è di 36,80 miliardi di dollari, con un aumento previsto del 5,9%. Questa crescita esponenziale è in parte attribuita all'esplosione del food delivery, con un incremento del 10% previsto solo in Europa, toccando i 25 miliardi. Con tali premesse, Host 2023 si posiziona come il palcoscenico ideale per le innovazioni di produttori italiani ed esteri. Il 45% delle 1.200 aziende registrate proviene da 44 paesi diversi, evidenziando la forte presenza internazionale dell'evento. USA, Germania, Spagna, Francia, Turchia, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito sono tra i paesi maggiormente rappresentati. L'evento è stato suddiviso in macroaree, tra cui Ristorazione Professionale-Bakery, Pizza e Pasta; Caffè-Tea, Bar-Macchine per Caffè-Vending; Gelato-Pastry; e Arredo-Tecnologia e Tavola. Ciò ha consentito di coprire l'intero spettro del settore e di offrire una panoramica completa delle innovazioni. La caratteristica distintiva di Host 2023 è stato il suo ricco programma di eventi. L'innovazione è stata al centro della scena, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla trasformazione digitale. La Smart Label – Host Innovation Award, in collaborazione con POLI.design e ADI, rappresenta una delle iniziative di punta. Questo premio riconosce prodotti e soluzioni che si distinguono per innovazione e sostenibilità. Le attività sono state molteplici e di alto profilo: dai dibattiti sulle tendenze nella pasticceria di lusso con la partecipazione di Iginio Massari, al focus sulla cucina del futuro proposto dall'Academy FIC. Le competizioni mondiali, organizzate da FIPGC, hanno offerto spettacolo e emozioni, celebrando l'eccellenza nel settore pastry e gelateria. La partnership con FIPE ha dato vita a un "Laboratorio FIPE", esplorando temi come la transizione digitale, la sostenibilità e le nuove competenze richieste nel settore della ristorazione. Mentre SCA – Specialty Coffee Association ha presentato numerosi eventi focalizzati sul mondo del caffè. ANIMA, l’associazione della Meccanica Varia di Confindustria, offrirà una visione approfondita delle tecnologie Made in Italy per il Food e Ho.Re.Ca, con l'aggiunta della collaborazione con ICE Agenzia per arricchire ulteriormente l'offerta con contenuti e opportunità di business. Per chi si interessa di design, i Design Talks in partnership con POLI.design hanno offerto spunti e approfondimenti sull'innovazione sostenibile, mentre FCSI ha presentato una serie di seminari, workshop e tavole rotonde.

FRIGOMECCANICA: 50 ANNI DI CRESCITA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Il gruppo Frigomeccanica, che opera con i marchi Frigomeccanica, Sifa, Stiltek, Officine 900, De Blasi e Frimar è leader nel settore dell'arredamento professionale per bar, gelateria, pasticceria, alimentari, gastronomia, panetteria e pubblici esercizi in genere. Altro fiore all'occhiello sono i sistemi di refrigerazione commerciale, supportati da un continuo avanzamento sul fronte tecnologico e green. La produzione è caratterizzata da attrezzature e macchine ultramoderne, atte a garantire prodotti di altissima qualità e competitività. Gli stabilimenti di produzione sono situati nel centro Italia, in provincia di Teramo, in prossimità dello snodo autostradale A14-A24, su una superficie coperta di oltre 40.000 mq, dove lavorano in piena sinergia di intenti e professionalità oltre 160 dipendenti. L'azienda è sinonimo di serietà e professionalità sul mercato nazionale ed internazionale. Frigomeccanica è stata fondata nel 1973, e da allora non ha mai smesso di crescere e innovare. Uno dei suoi punti di forza è sempre stata la ricerca tecnologica ed estetica, che le ha permesso di distinguersi e diventare un'azienda leader nel settore. Inoltre, Frigomeccanica è una società partecipata da Invitalia e dal fondo Unigrains, il che dimostra la sua solidità e la sua capacità di affrontare le sfide del mercato. A detta di Enzo di Serafino, suo amministratore delegato:”In occasione dei 50 anni di attività, Frigomeccanica può guardare con orgoglio al suo passato e con fiducia al futuro. Grazie alla sua competenza, alla sua capacità di innovare e di adattarsi ai cambiamenti del mercato, siamo sicuri che continuerà a essere un punto di riferimento per il settore Horeca e Food italiano e internazionale.”

