BDC School Challenge 2027: 4 borse di studio per trasformare un’idea in futuro

E se un’idea nata sui banchi di scuola potesse diventare davvero realtà? Torna la Challenge di BDC School, la sfida che permette agli studenti di terza media di tutta Italia di trasformare un’idea in un progetto concreto. In palio quattro borse di studio del 100% per accedere ai percorsi liceali del network BDC School.

Milano, settembre 2026 – Un problema reale, un’idea e la voglia di trasformarla in un progetto: è questo lo spirito della BDC Challenge 2027, la competizione promossa da BDC School e rivolta agli studenti che frequentano la terza media nell’anno scolastico 2026/27 di tutte le scuole italiane.

L’iniziativa coinvolge l’intero network BDC School e offre agli studenti l’opportunità di mettere in gioco creatività, talento e spirito d’iniziativa, confrontandosi con una vera pitch competition. I partecipanti dovranno sviluppare una soluzione concreta e sostenibile a un problema reale e attuale, per poi presentarla davanti a una giuria che valuterà il progetto.

«Siamo molto contenti di essere arrivati alla quarta edizione della Challenge e di poter rinnovare un progetto in cui crediamo molto. La Challenge rappresenta il nostro modo di intendere la scuola: non solo acquisire conoscenze, ma imparare a osservare la realtà, individuare problemi e trasformare le idee in progetti concreti. Le borse di studio danno continuità a questo percorso e valorizzano il talento dei ragazzi.» Irene Piazza Roncoroni, CEO di BDC School.

In palio quattro borse di studio a copertura del 100% della retta per l’intera durata del percorso liceale, a partire dall’anno scolastico 2027/28, una per ciascuno dei quattro percorsi coinvolti: Liceo Internazionale BDC School di Milano; Liceo BDC Scienze Applicate di Cologno Monzese; Liceo IB presso l’International School Rimini; Liceo BDC Cambridge Online. Ogni candidato potrà concorrere per un solo percorso, da indicare al momento della candidatura.

La Challenge invita gli studenti a individuare un problema reale e attuale e a immaginare una soluzione concreta e sostenibile, scegliendo tra ambiti che spaziano dalla sostenibilità ambientale all’uso responsabile delle risorse, dalla lotta al cambiamento climatico alla tutela del pianeta, fino all’inclusione, al benessere sociale e alla qualità della vita. Il progetto dovrà essere originale, frutto del lavoro personale dello studente e realizzato appositamente per la competizione.

A guidarli in questo percorso ci saranno anche gli studenti del Liceo BDC di Milano, pronti a condividere idee, consigli ed esperienze per aiutare i più giovani a dare forma al proprio progetto.

La Challenge si inserisce nell’offerta internazionale del network BDC School, con percorsi Cambridge dagli IGCSE agli AS & A Levels, un percorso pensato non solo per consolidare la preparazione accademica, ma anche per sviluppare pensiero critico, autonomia e capacità di analisi, fornendo agli studenti gli strumenti per affrontare con consapevolezza i successivi studi universitari.

A testimoniare l’efficacia del modello educativo BDC School contribuiscono i risultati degli esami Cambridge IGCSE 2026, con il 100% di superamento in Economics e l’85% nelle materie scientifiche, considerando i risultati compresi tra A, il livello più alto della scala di valutazione Cambridge IGCSE, e C.

«La soddisfazione più grande è vedere quanta strada abbiano fatto i ragazzi che hanno partecipato alla Challenge. Li abbiamo visti crescere, acquisire consapevolezza e trovare, anche grazie a noi, maggiore fiducia nel proprio percorso.» Marco Paschina, Managing Director di BDC School.

Le candidature saranno aperte dal 1° ottobre 2026 al 18 gennaio 2027 attraverso la piattaforma online. Entro il 25 gennaio verranno comunicati i risultati della prima selezione: accederanno alla finale due studenti per ciascun percorso, per un totale di otto studenti.

Per accompagnare studenti e famiglie nella conoscenza dell’iniziativa sono previsti cinque webinar informativi (8 ottobre, 19 novembre, 10 dicembre 2026 e 14 gennaio 2027, tutti alle ore 18:00).

Per informazioni e candidature: BDC School - Challenge 2027

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