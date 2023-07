Esce il videoclip Arcobaleno, terzo singolo di Freemotion, l’album a impatto zero di Nathalie, la cantautrice italiana dall’animo raffinato

25 luglio 2023. È un videoclip sincero ed emozionante quello che accompagna l’uscita di Arcobaleno/Morning Rainbow il singolo più rappresentativo di Freemotion, nuovo album di Nathalie che - a 5 anni dall’uscita di Into The Flow - racconta il viaggio a tappe della vincitrice di X Factor 4, ricostruendolo con uno slow listening, partito a maggio 2023 e che accompagnerà i fan fino a ottobre.

Quello che segue l’uscita di Arcobaleno/Morning Rainbow non è infatti un videoclip “qualsiasi” o costruito, bensì una vera e propria raccolta sincera dei momenti che Nathalie ha vissuto in prima persona in questi 3 anni di viaggio a bordo del suo camper, il primo studio mobile di registrazione a impatto zero d’Italia, che ha riportato all’attenzione l’anima raffinata di una cantautrice rock come Nathalie, la prima a vincere un talent in Italia con un suo inedito, e che oggi continua a stupire con progetti musicali forti della sua inconfondibile cifra stilistica.

Qui il videoclip:

“Come lo stesso videoclip, Arcobaleno è una canzone di viaggio” spiega Nathalie, “l'ho scritta appena sono partita in camper in fuga dalla città per viaggiare verso Natura, aria nuova e umanità. È una ricerca di libertà oltre l'illusione che stare tra 4 mura ci protegga davvero... La vita e là fuori. Arcobaleno è per me una spinta ad agire per realizzare davvero le proprie visioni, i propri sogni: è quando superiamo il dubbio e passiamo all'azione che le cose magiche accadono. È nata un po' in inglese, un po 'in italiano e ho deciso poi di realizzare entrambe le versioni”.

A distanza di 5 anni dall’uscita di Into The Flow, Freemotion - interamente registrato in camper ed en plein air esclusivamente con l’utilizzo dell’energia solare - è un racconto diffuso e a tappe che accompagnerà l’ascoltatore con un singolo al mese, mostrando le molte anime di Nathalie. Freemotion è un album prodotto dagli stessi fan di Nathalie attraverso il crowdfunding e ha visto la cantautrice per tre anni incidere ogni singolo brano all’aria aperta e a bordo di un camper - trasformato in studio di registrazione ecosostenibile alimentato con pannelli solari - in compagnia di amici e colleghi che l’hanno accompagnata in questa nuova avventura.

Con un singolo in uscita al mese, Freemotion sta così ripercorrendo il viaggio di Nathalie: un viaggio musicale e fisico unico nel suo genere, che ha visto la luce in 3 anni di scrittura e sessioni di registrazioni interamente a impatto zero, realizzate a bordo di un camper a pannelli solari e all’aria aperta, raccontando una storia di musica, natura e sostenibilità.

Nella sua carriera Nathalie ha calcato palcoscenici di ogni genere, da quello di Sanremo a quello del carcere femminile di Rebibbia, portando sé stessa e la sua voglia inconfondibile di fare musica in piena libertà. Cantautrice esile e appassionata, nella sua musica mescola atmosfere intimistiche e rock. Bilingue dalla nascita e grande viaggiatrice, scrive i testi in italiano, francese, inglese e spagnolo. Raggiunge il grande pubblico nel 2010 vincendo X Factor 4 nella squadra di Elio e portando il suo inedito "In punta di piedi" in finale. Nel 2011 è tra i Big del Festival di Sanremo con la direzione artistica di Gianni Morandi, partecipando con la canzone "Vivo sospesa". Ha all'attivo l'EP "In punta di piedi" (2010) e gli album "Vivo Sospesa" (2011), "Anima di Vento" (2013), registrato tra Roma e gli Abbey Road Studios di Londra e "Into the Flow" (2018), album concepito attorno all'elemento acqua, da cui è stato estratto il singolo "Smile-in-a-box", il cui video vede come ospite l'attore Stefano Fresi. Ha collaborato con artisti italiani e internazionali tra cui Franco Battiato, Raf, Elio e le Storie Tese, Skunk Anansie, Toni Childs e il produttore degli Oasis Owen Morris. Nel 2023 esce Freemotion nato grazie al crowdfunding che ha visto partecipare i fan di Nathalie.