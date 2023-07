Villa ReNoir: Paolo Renis presenta il "Water Dinner Show" con Voucher "Il Turismo in onda"

Domenica 23 luglio 2023, ore 20, Villa ReNoir, a Legnano, in Via delle Robinie

Legnano, 21 luglio 2023 - Domenica 23 luglio 2023, alle ore 20, la Location Villa ReNoir -www.villarenoir.it -, il cui stile coloniale spicca all'interno di un'oasi verde, a Legnano, in provincia dì Milano, sarà tappa d'elite del Tour di Voucher "il Turismo in Onda" ed accoglierà il mondo del turismo.

La location, che si ispira alla celebre Casa Bianca, nota in tutta il mondo per i prestigiosi eventi che in essa sono stati realizzati, è stata creata dell'istrionico imprenditore Paolo Renis, artista poliedrico, esteta raffinato, che sa emozionare dipingendo la realtà con i colori dei sogni.

Paky Arcella ed Anna Di Maria, ideatori della trasmissione Voucher, saranno presenti per mostrare al mondo intero quanto siano uniche le iniziative promosse dalla Villa ReNoir, ormai famosa per essere un "paradiso terrestre" situato alle porte di Milano, in grado di creare l’atmosfera vacanziera in ogni occasione di festa, che si respira nei più rinomati club turistici del mondo.

La peculiarità del luogo è costituita dal fatto che, a soli pochi passi da Milano, è possibile vivere una serata in vacanza come se si fosse in un vero villaggio turistico, dove l’animazione e gli spettacoli regalano a tutti gli ospiti ore liete di benessere, gusto e felicità.

Il turismo è fondato sulla creatività che consente di coniugare passato e presente, spazi vicini e spazi lontani, nonché tradizioni di popoli distanti, in modo da dar vita ad un'atmosfera idilliaca, in cui sogno e realtà possano convivere, regalando esperienze che il tempo non cancellerà mai.

Personaggio insigne di tale forma espressiva che identifica il turismo è Paolo Renis, il quale trasforma, facendo leva, nel contempo, sulla sua capacità imprenditoriale e sulla sua innata vena artistica, capace di sprigionare emozioni uniche ed irripetibili in occasione di ogni evento che realizza nella sua Location.

Ogni weekend si svolge il famoso Dinner Show, in cui ogni compagnia vive una vera e propria competizione allegra, per assicurarsi a fine serata un premio destinato al tavolo più felice, e partecipa alle varie sfide simpatia proposte dall’animazione: una vera e propria cena spettacolo, che Paolo realizza da oltre 25 anni, oltre ad infinite cerimonie, matrimoni in stile americano, anniversari, compleanni, pranzi, cene a tema, eventi aziendali ed altri ancora, che lasciano un ricordo indelebile per la cura, l’amore nell’organizzazione, proprio in quanto capace, per ogni iniziativa, di scrivere la storia più bella ed affascinante scaturente dalla sua fervida creatività.

Nel corso degli anni Paolo Renis è riuscito a catturare l’attenzione anche dei più grandi brand, i quali affidano allo staff di Villa ReNoir, la cura dei menù personalizzati grazie alla cucine interne della location, gli spettacoli e l’animazione al fine di stupire con l’ausilio anche dell’alta tecnologia, tutti coloro che hanno la possibilità di vivere in prima persona questi eventi di altissimo profilo.

"Uno scenario da sogno per raccontare il turismo" è il leitmotiv di questo evento, calato all'interno di un contesto in cui sembra di immergersi in un mondo incantevole senza tempo, dentro la pellicola di un film, che non termina con la parola fine, proprio in quanto le vere e più significative emozioni lasciano nei cuori un segno indelebile, che il tempo non cancellerà mai.

Si può constatare che il talento di Paolo Renis si estrinseca nella capacità di trasformare i desideri delle persone in emozioni tangibili.

Durante la serata del 23 luglio sarà possibile vivere il “Water Dinner Show”, evento unico al mondo, che ha riscosso un importante successo sui social con più di 180 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

Il Dinner Water Show è un’elegante cena-spettacolo, in cui gli ospiti cenano stando comodamente seduti in piscina, contornati d’animazione e spettacoli coinvolgenti direttamente in acqua, gustando le pietanze tipiche della cucina tradizionale italiana, in parte rivisitate.

Quest’anno come sempre, saranno presenti numerosi personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, della musica, dell’imprenditoria e della comunicazione.

Un Gran Galà con Dress Code Total White, con incalzanti sorprese artistiche, effetti speciali e ospiti internazionali, tra i quali anche lo statunitense Ronnie Jones, che è una tra le voci più belle del panorama musicale internazionale, il giornalista Biagio Maimone, il cantautore Davide De Marinis e lo Showman Luca Virago, un uomo dalle mille voci.

Sarà una splendida occasione per chi è rientrato dalle vacanze o deve ancora partire trovandosi a Milano e dintorni, nonché per coloro che, provenendo da ogni parte del mondo, scelgono di vivere questo appuntamento esclusivo.

Le telecamere del programma multimediale Voucher realizzeranno una puntata interamente dedicata all’evento e permetteranno di seguire, in tempo reale, il “Water Dinner Show” attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook di Villa ReNoir.

Maimone Communication - www.maimonecommunication.com - press office Voucher "Il Turismo in onda".

Anna Di Maria e Paky Arcella avranno modo, anche in futuro, di raccontare, attraverso Voucher - Il Turismo in onda, altri meravigliosi momenti di Villa ReNoir e di Paolo Renis, in grado di coinvolgere, sempre più, con le sue idee, il mondo sempre più curioso del turismo ed il suo indotto.