Mercato Auto: Una su Sei è Immatricolata con il Noleggio a Lungo Termine

Napoli, 19 Giugno 2019 - Riparte a vele spiegate il noleggio a lungo termine, che registra per maggio 2019 un incremento delle immatricolazioni pari al 18,1%. Rimane stabile il mercato delle automobili, con una perdita contenuta dell'1,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Immatricolazioni Auto Maggio 2019

Le immatricolazioni totali di maggio 2019 sono state 197.876, l'1,5% in meno rispetto alle 200.815 di maggio 2018. Il comparto dei privati, dopo la performance positiva dello scorso aprile, ritorna in rosso: le immatricolazioni di maggio 2019 sono state 104.661, il 7,6% in meno rispetto alle 113.219 di maggio 2018. Cresce, invece, il noleggio: questo mese ha avuto un incremento del 22,1%, con 62.289 immatricolazioni totali contro le 51.020 dello stesso periodo dell'anno scorso.

Noleggio a Lungo Termine e Breve Termine in Crescita

Il settore del noleggio a lungo termine conferma il trend positivo registrato lo scorso aprile. Le immatricolazioni effettuate a maggio 2019 sono state 33.300, il 18,1% in più rispetto alle 28.193 dello stesso mese dello scorso anno. Altrettanto positivo il breve termine, che cresce nell'arco di 12 mesi del 35,6%.

Fiat Ancora Prima fra i Marchi, ma Sempre in Calo

Fiat rimane al primo posto della classifica dei marchi, ma le immatricolazioni sono in calo rispetto allo scorso anno dell'1,42%. In crescita, invece, la Volkswagen, che occupa il secondo posto con quasi 19.000 immatricolazioni.

La Fiat Panda si conferma al primo posto della classifica dei modelli di auto più richiesti. Sono inoltre presenti nella top ten le tre varianti della Fiat 500: quello base, la 500X e la 500L.

1. Fiat Panda, 13.736 immatricolazioni

2. Renault Clio, 6.421 immatricolazioni

3. Fiat 500, 6.361 immatricolazioni;

4. Lancia Ypsilon, 6.090 immatricolazioni

5. Fiat 500X, 5.503 immatricolazioni

6. Jeep Renegade, 5.268 immatricolazioni

7. Dacia Duster, 4.442 immatricolazioni

8. Fiat 500L, 4.416 immatricolazioni

9. Citroen C3, 4.083 immatricolazioni

10. Volkswagen T-Roc, 4.021 immatricolazioni.

Le Nuove Sfide del Noleggio a Lungo Termine

Abbiamo chiesto ad Alessandro Borrelli, CEO di Noleggio Semplice, una delle aziende leader del settore in Italia, di commentare i risultati di questo mese: "Il mercato continua maturare e il noleggio a lungo termine si afferma sempre di più, guadagnando nuove quote di mercato in Italia. Questo è il segno tangibile che gli italiani sono ormai avvezzi alle nuove forme di mobilità giunte negli ultimi anni. Molto interessanti i volumi raggiunti dalle società Captive (espressione di un costruttore) che, grazie all’offerta sempre più valida e variegata, stanno conquistando un numero sempre maggiore di clienti. La sfida oggi si sposta dal mero pricing ad una più coinvolgente esperienza offerta al cliente per permettergli di percepire in toto i vantaggi del noleggio a lungo termine".

INFO E DETTAGLI

Per maggiori informazioni è possibile contattare uno dei seguenti recapiti

NDB Web Service Srl - via Riviera di Chiaia 256 80121 Napoli

Sito web: www.ndbwebservice.com - Tel. 08119560442