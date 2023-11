Grandi elettrodomestici:le marche migliori

I migliori brand dei grandi elettrodomestici in base ai giudizi dei test Altroconsumo e alle opinioni dei consumatori che li hanno in casa e li utilizzano tutti i giorni.

Milano, 17 novembre 2023 –I risultati dei test più l’esperienza diretta raccontata dai consumatori: questa la ricetta impiegata per stabilire quali sono le marche migliori dei grandi elettrodomestici: frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici. Altroconsumo ha quindi misurato la qualità e l’affidabilità dei singoli brand considerando il punteggio medio dei prodotti testati per ciascuna marca e la percentuale di quelli che hanno ottenuto un giudizio ottimo. Oltre a questi parametri qualitativi misurati in laboratorio, l’Organizzazione ha anche dato la parola a chi i prodottili conosce perché li ha acquistati e li usa a casa. Agli utilizzatori è stato chiesto la frequenza e la gravità degli eventuali problemi manifestati dall’elettrodomestico,tenuto conto della frequenza d’uso e dell’età e di esprimere un giudizio complessivo di soddisfazione rispetto all’elettrodomestico stesso.

I laboratori di Altroconsumo regolarmente analizzano le caratteristiche e le prestazioni dei frigoriferi (con test sulla capacità di raffreddamento, velocità di congelamento, stabilità della temperatura, consumi,facilità d’uso, impatto ambientale...), delle lavastoviglie (con test sull’efficacia del lavaggio e dell’asciugatura, facilità d’uso, durata dei programmi, consumi, impatto ambientale...), delle asciugatrici (con test sull’efficacia dell’asciugatura, efficienza di condensazione, durata dei programmi, facilità d’uso,consumi...) e delle lavatrici (con test sulle prestazioni di lavaggio, risciacquo, centrifuga,durata dei programmi, facilità d’uso, consumi,impatto ambientale...).

Nei comparatori presenti sul sito potete trovare tutti i risultati dettagliati riferiti ai modelli che sono stati testati e in vendita sul mercato italiano. Se però siete interessati a un particolare modello che non è stato testato, questi risultativi possono orientare nella scelta del prodotto in base al brand.Il punteggio tiene conto dei risultati dei test Altroconsumo sui prodotti di ogni brand (per un totale di 445 apparecchi valutati per i frigoriferi, 320 per le lavastoviglie, 164 per le asciugatrici, 263 per le lavatrici, da luglio 2021 a luglio 2023), del livello di affidabilità (relativo a guasti e problemi) e di soddisfazione complessiva espressi da chi li utilizza. Le opinioni dei consumatori sono raccolte sulla base delle indagini Altroconsumo degli ultimi due anni (aprile 2022 e aprile 2023) nei quattro Paesi che fanno parte del gruppo Euroconsumers (oltre all’Italia, ci sono Belgio,Spagna e Portogallo) e in Francia (solo 2022).

Per partecipare alla sfida per vincere il titolo di Miglior Marca, il marchio deve essere distribuito in Italia, Altroconsumo deve aver testato almeno cinque suoi modelli negli ultimi due anni e deve aver ricevuto almeno trenta risposte valide nella inchiesta su soddisfazione e affidabilità.

La classifica di qualità delle marche premia LG per i frigoriferi con un punteggio globale, su 100,di 83, MIELE per le lavastoviglie (77 su 100), LG per le asciugatrici a pompa di calore(80 su 100) e SIEMENS con un punteggio globale di 78 su 100, per le lavatrici.