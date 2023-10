Lavoro. Monti, Presidente di Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata: “Per far crescere il sud servono competenze e Managerialità”

Nell’Assemblea di Bari il Presidente, Giuseppe Monti ha ribadito l’impegno di Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata per incanalare il territorio in una crescita strutturale e di qualità.

Bari, 23 ottobre 2023 - “Stiamo crescendo come Pil e manager come e forse più di tutto il Mezzogiorno. Un buon punto di partenza, ma abbiamo tanto da recuperare e solo puntando su innovazione, qualità ed alto valore aggiunto potremmo aumentare l’occupazione, dare un lavoro dignitoso alle donne, ai giovani e ai troppi neet che abbiamo. Per fare questo serve anche e soprattutto una crescita della managerialità nel sistema economico del nostro territorio”. Così Giuseppe Monti, presidente di Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata, ha chiuso la sua relazione nel corso dell’Assemblea dei manager del terziario della regione tenutasi stamattina a Bari presso Villa De Grecis.

Le affermazioni di Monti sono basate su alcuni dati incontrovertibili. I dirigenti privati in Puglia sono cresciuti del 13,2% nel 2021 (ultimo dato ufficiale Inps), con + 30,9% delle donne e +9,4% degli uomini, mentre a livello nazionale la crescita è stata del 5,4%, +13,5% le donne e +3,6% gli uomini. Resta comunque il fatto che le aziende con una vera gestione manageriale e manager esterni alla famiglia in Puglia e in tutto il sud Italia sono ancora troppo poche. Basta guardare al singolo dato riferito ai dirigenti privati che sono l’1% degli occupati a livello nazionale e solo lo 0,2% in Puglia. Altra nota dolente il lavoro nel suo complesso ma ancor più per donne e giovani. Infatti, nel secondo trimestre del 2023 il tasso di disoccupazione è risultato dell’11,9% (7,6% in Italia), 15,1% per le donne e 9,8% per gli uomini. I Neet sono nel 2020, ultimo dato regionale disponibile, il 29,4% (23,3% a livello nazionale), 30,4% le donne e 28,5% gli uomini.

Oltre un centinaio tra manager e familiari erano i presenti a Villa De Grecis per l’Assemblea di Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata. Nella parte statutaria, dopo la relazione del presidente Monti, il v icepresidente Domenico Fortunato ha illustrato i dati di bilancio. Nella parte non statutaria il presidente del Fasdac, Fabrizio Pulcinelli, ha illustrato i pacchetti di prevenzione e le altre prestazioni offerte dal fondo contrattuale sanitario dei dirigenti del terziario.

