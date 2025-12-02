elegant hoopoe, il franchising di Dubai per la wellness, porta nel Regno Unito il modello basato sull'intelligenza artificiale, con il franchising tradizionale stimato in 890 miliardi di dollari

LONDRA, 2 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Mentre il settore globale del franchising, stimato in 890 miliardi di dollari USA, è alle prese con fallimenti operativi post-COVID e crescenti pressioni normative, il franchising della wellness con sede a Dubai elegant hoopoe si espande nel Regno Unito adottando un modello radicalmente diverso, con l'attività gestita dalla governance AI, senza manuali operativi di 500 pagine.

L'ecosistema di franchising health-tech, che ha erogato oltre 30.000 trattamenti e raggiunto un IRR del 32-38% con un periodo di ammortamento di 3,5 anni, si sta affermando nel Regno Unito dimostrando che i franchising AI possono superare le reti tradizionali da ogni punto di vista: velocità, conformità, resilienza e redditività.

Nel 2024 il settore del franchising globale ha superato gli 890 miliardi di dollari, ma i modelli tradizionali faticano ad adattarsi al comportamento dei consumatori post-COVID, alla crescente complessità normativa e all'inefficienza strutturale. Nel frattempo, l'economia legata alla wellness ha superato i 1,5 trilioni di dollari, con i consumatori del Regno Unito che richiedono sempre più cure per la longevità basate su prove scientifiche e orientate ai risultati. I franchising AI basati su precisione, adattabilità e trasparenza delle performance stanno rapidamente superando le reti tradizionali.

Il framework proprietario SEGA™ (Strategic Ecosystem Growth Architecture) di elegant hoopoe tratta un franchise come un organismo biologico, adattabile, auto-organizzato e resiliente per progettazione. Grazie al motore AI HoopoeSense™, SEGA™ automatizza la conformità a GDPR, HIPAA e NABIDH, riduce il carico di lavoro degli operatori e consente l'avvio delle cliniche in appena sei settimane, rispetto allo standard di sei mesi del settore.

"Il settore del franchising si basa su un sistema operativo degli anni '60", afferma Shahriar Shahir Barzegar, fondatore e amministratore delegato di elegant hoopoe. "Non stiamo migliorando gradualmente il manuale, lo stiamo sostituendo con l'intelligenza. Quando una clinica di Dubai scopre un protocollo migliore, la nostra AI distribuisce tale conoscenza all'intera rete entro 48 ore. Ciò non è possibile con i PDF e i video di formazione".

L'azienda ha scritto un libro bianco sulla sua architettura AI di franchising SEGA™ attualmente in fase di revisione paritaria presso l'Università di Harvard, i cui risultati dovrebbero ridefinire i modelli di business globali dei franchising.

L'architettura modulare e basata sull'AI di elegant hoopoe ha dimostrato la sua resilienza durante il COVID-19, quando i percorsi dei pazienti, le supply chain e i servizi di telemedicina sono stati reindirizzati dinamicamente in tempo reale, il tutto senza intervento manuale. Questo passaggio dalla gestione reattiva all'infrastruttura intelligente ora ha ottenuto una risonanza a livello globale, poiché i franchisor sono alla ricerca di una maggiore trasparenza operativa e le autorità di regolamentazione del Regno Unito intensificano l'attenzione sull'implementazione responsabile dell'AI.

Con un'espansione in rapida accelerazione nel Regno Unito, in Europa, nel Nord America e in Medio Oriente, elegant hoopoe rappresenta un cambiamento fondamentale nel franchising della wellness, dove dati trasparenti sulle prestazioni, conformità automatizzata e risultati clinici misurabili sostituiscono il vecchio manuale di replicazione del marchio e la supervisione manuale.

Informazioni su elegant hoopoe:

elegant hoopoe è un marchio d'eccellenza di prodotti di bellezza, welleness e longevità con sede a Dubai, fondato dall'imprenditore e autore Shahriar Shahir Barzegar. L'azienda offre cure basate sull'IA e incentrate sulla persona attraverso trattamenti avanzati e non invasivi per la trasformazione del corpo, il ringiovanimento del viso, le terapie rigenerative e l'ottimizzazione della longevità. Con oltre 30.000 trattamenti completati e una reputazione di precisione medica, servizio di lusso e risultati misurabili, elegant hoopoe si sta espandendo a livello internazionale tramite la sua piattaforma proprietaria SEGA™ (Strategic Ecosystem Growth Architecture), una piattaforma pronta per il franchising progettata per una crescita costante e scalabile in oltre 200 sedi in tutto il mondo. elegant hoopoe collabora con investitori, gestori di franchising e innovatori nel settore della tecnologia sanitaria per portare in nuovi mercati mondiali il suo modello di wellness premium basato su prove concrete. www.hoopoeholding.com

