ETHARA: IL GRAN PREMIO DI FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI PROMETTE IL FINE SETTIMANA DI GARA PIÙ GRANDE CHE MAI QUESTO DICEMBRE MENTRE LO SPORT CONTINUA LA SUA CRESCITA ESPONENZIALE GLOBALE

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 26 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Ethara, l'organizzatore del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi 2024 di cui Etihad Airways è lo sponsor principale, si sta preparando a offrire il suo fine settimana di gara più esaltante di sempre dal 6 all'8 dicembre, con livelli di entusiasmo che hanno toccato il culmine al lancio pre-evento martedì sera al Louvre Abu Dhabi.

Il fine settimana dell'#AbuDhabiGP 2023 ha visto un'affluenza record di 170.000 appassionati che si sono goduti l'azione sul circuito di Yas Marina, con il 65% degli ospiti provenienti da fuori degli Emirati Arabi Uniti. Nel 2023, l'influenza dell'evento è stata indiscutibile con una spesa totale dei partecipanti nel fine settimana di 1,165 miliardi di AED, rafforzando la posizione di Abu Dhabi come polo per importanti eventi sportivi, di intrattenimento e culturali, in linea con la sua visione strategica di diversificazione economica.

Il programma Yas All In ha attirato più di 19.000 persone nei parchi tematici di Yas Island durante l'evento dello scorso anno, mentre sono state registrate oltre 5.500 visite al Louvre Abu Dhabi e Qasr Al Watan. Ancora una volta, gli appassionati potranno usufruire di queste esperienze gratuite con il biglietto giornaliero del fine settimana di gara scelto nonché con il concerto post-gara Yasalam di quella sera, il tutto per un soggiorno in città senza eguali.

Nell'ambito del miglioramento dell'esperienza degli appassionati della F1, i frequentatori dei circuiti autmobilistici avranno l'opportunità di correre per la prima volta sull'iconico circuito di Yas Marina giovedì 5 dicembre prima del finale di stagione. L'iniziativa Run #AbuDhabiGP rafforza l'impegno di Ethara per una comunità sana e attiva, basandosi sulla sua regolare attività settimanale TrainYAS che ha visto oltre un milione di partecipanti venire al circuito sin dal suo inizio.

Commenta Saif Rashid Al Noaimi, CEO di Ethara: "Ethara è pronta ancora una volta a offrire un calendario completo di eventi pluripremiati e di spettacoli incredibili ai nostri tifosi e a mantenere la promessa del nostro marchio: creare momenti che contano. Yas Island e Abu Dhabi stanno fissando standard più elevati che mai, attirando migliaia di visitatori internazionali in questo polo regionale alla ricerca di una combinazione di turismo e grandi eventi sportivi e di intrattenimento".

Nel frattempo, il complesso rock Muse, pluripremiato e vincitore del Grammy Award, si esibirà al FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2024, il più grande evento sportivo e di intrattenimento della regione, come annunciato congiuntamente da Ethara e Live Nation all'inizio di questa settimana in occasione di un evento VIP ad Abu Dabi.

Gli organizzatori incoraggiano gli appassionati di F1 e di intrattenimento a prenotare i biglietti per il Gran Premio di Abu Dhabi entro la fine di aprile per usufruire delle offerte Yasalam Early-Bird, tra cui l'accesso anticipato esclusivo e sconti fino al 30% sugli upgrade al Golden Circle del concerto post-gara di Yasalam; questa offerta è già valida per i tifosi che hanno acquistato i biglietti.

Con altri entusiasmanti annunci in arrivo, gli appassionati possono assicurarsi un posto al più grande evento sportivo e di intrattenimento della regione dal 6 all'8 dicembre a Yas Island presso: www.abudhabigp.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2397786/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2397787/Saif_Rashed_Al_Noaimi.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ethara-il-gran-premio-di-formula-1-etihad-airways-abu-dhabi-promette-il-fine-settimana-di-gara-piu-grande-che-mai-questo-dicembre-mentre-lo-sport-continua-la-sua-crescita-esponenziale-globale-302128378.html