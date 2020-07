Insegnanti madrelingua e approccio comunicativo: impara le lingue con Hello

Milano, 17 Settembre 2019 - “A different language is a different vision of life”. Questa celebre frase di Federico Fellini riassume l’obiettivo della scuola di lingue Hello: aiutare gli studenti ad apprendere una lingua straniera per vedere il mondo con gli occhi del futuro.

La forza di Hello sta nella professionalità dei docenti e nell’efficacia del metodo di insegnamento. La scuola di lingue veneziana adotta un approccio comunicativo, per creare un ambiente sereno e stimolante. Le lezioni sono tenute da insegnanti qualificati madrelingua o bilingue.

L’offerta si compone di quattro macrocategorie: corso di inglese a Mestre, corso di francese a Mestre, corso di spagnolo a Mestre e corso di tedesco a Mestre. Per ogni lingua sono previsti percorsi di studio strutturati a seconda del livello degli allievi: da principiante ad avanzato (da A1 a C2). I corsi sono rivolti a bambini, adulti e ragazzi.

Corsi di inglese, francese, spagnolo e tedesco con insegnanti madrelingua

Ma come funzionano i corsi di lingue Hello? Ciascuna classe è composta al massimo da 10 studenti, durante le lezioni vengono proposti giochi di ruolo per prendere confidenza con la lingua e imparare ad esprimersi con naturalezza in ogni contesto. Oltre ai corsi di gruppo, sono disponibili corsi individuali per adulti e ragazzi.

Ci sono poi corsi di preparazione per esami di lingua, riconosciuti a livello internazionale, come quelli della University of Cambridge ESOL Exsaminations, gli esami DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) e DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). I corsi preparatori hanno durata semestrale o annuale, con un incontro a settimana (90 minuti).

Chi invece ha una buona conoscenza della lingua e vuole perfezionare le abilità di speaking, trova nei corsi di conversazione la risposta alle proprie esigenze. Questi incontri rappresentano un’eccellente opportunità per ampliare il vocabolario e migliorare l’esposizione. Gli studenti sono coinvolti con giochi comunicativi e mini-dialoghi in cui simulano situazioni di vita quotidiana. Affinché tutti i partecipanti possano fare pratica, i gruppi sono molto ristretti.

All’interazione Hello unisce l’interattività. Le attrezzature delle aule comprendono connessione Wi-Fi gratuita, e-book e lavagne interattive multimediali.

Le lezioni si tengono presso le due sedi di Hello (a Spinea, Via Vittorio Alfieri 1/A, e Mestre, Via Gazzera Alta 85), in ogni fascia oraria, dal lunedì al sabato. Particolare flessibilità è riservata a chi sceglie corsi individuali: le lezioni sono programmate in base alle esigenze dell’allievo.

Tutti i dettagli dell’offerta sono riportati sul sito helloscuola.com, per contatti telefonici i numeri sono 3485790951 e 3891888835.

Sito ufficiale - http://www.helloscuola.com/

