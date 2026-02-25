Genicom presenterà la soluzione di misurazione della velocità di polimerizzazione UV di nuova generazione per fabbriche intelligenti all'AFPE 2026

SEUL, Corea del Sud, 25 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Genicom Co., Ltd. (CEO Jung-hwan Son), specialista nella tecnologia di rilevamento e misurazione dei raggi ultravioletti (UV), ha annunciato la sua partecipazione all'AFPE 2026 (Asia Film & Flexible Packaging Expo), che si terrà a Shanghai, in Cina, dal 24 al 26 giugno 2026, dove presenterà le sue ultime soluzioni di misurazione UV industriale.
In occasione della fiera, Genicom presenterà il GSE-CRM01-S, un sistema di misurazione della velocità di polimerizzazione UV sviluppato con il suo marchio professionale GenUV. Il sistema è progettato per massimizzare l'efficienza del processo, avvalendosi dei 25 anni di esperienza di Genicom nel rilevamento e nella misurazione dei raggi UV.
Massimizzazione dell'efficienza del controllo qualità con un design specifico per l'applicazione
Il nuovo GSE-CRM01-S utilizza una sorgente luminosa a LED UV per rilevare in tempo reale le variazioni dei segnali di fluorescenza generati durante il processo di polimerizzazione e convertirli in dati quantitativi.
Con un'efficienza dei costi fino al 60% rispetto alle offerte convenzionali, la soluzione riduce significativamente l'onere di investimento per i produttori che stanno valutando l'implementazione o l'aggiornamento dei sistemi di controllo qualità.
Le specifiche e le caratteristiche principali includono:
Destinato a processi di produzione avanzati, inclusi display e semiconduttori
Il GSE-CRM01-S può essere ampiamente applicato in settori industriali avanzati in cui è essenziale un controllo preciso della polimerizzazione, inclusi i processi OCA/OCR per smartphone, nastri UV per wafer di semiconduttori, processi di incollaggio di display e applicazioni di polimerizzazione UV nel settore automotive.
Un rappresentante di Genicom ha dichiarato:
"L'AFPE 2026 di Shanghai sarà l'occasione per rafforzare ulteriormente il riconoscimento globale della tecnologia proprietaria di Genicom per i materiali UV basati su InAlGaN. In futuro, prevediamo di espandere l'applicazione delle nostre tecnologie di misurazione UV in settori orientati al futuro come la sterilizzazione dell'acqua e la purificazione dell'aria, posizionando Genicom come leader globale nelle soluzioni UV".
Con oltre 25 anni di esperienza nella tecnologia UV, Genicom Co., Ltd. fornisce soluzioni di misurazione UV ad alte prestazioni a clienti in tutto il mondo, supportando iniziative di controllo qualità e automazione industriale.
Informazioni più dettagliate sul prodotto sono disponibili sul sito web ufficiale dell'azienda.
Sito web: http://www.geni-uv.com/
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2917207/02.jpg
