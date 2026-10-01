China Eastern Airlines presenta i progressi compiuti nel campo delle tecnologie digitali e intelligenti in occasione della quarta edizione della CATA Aviation Conference

CEAir

SHANGHAI, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEAir) ha presentato i progressi nel campo delle tecnologie digitali e intelligenti nell'ambito del supporto operativo, dei servizi ai passeggeri, della manutenzione degli aeromobili e del trasporto aereo di merci in occasione della quarta edizione della CATA Aviation Conference & Exhibition, organizzata a Pechino alla fine di settembre dalla China Air Transport Association (CATA).

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Presso il proprio stand espositivo, la compagnia aerea ha mostrato come l'IA viene applicata nel settore dell'aviazione civile attraverso prototipi fisici, modelli di apparecchiature, display multimediali, dimostrazioni interattive e dirette streaming.

Un sistema flessibile a braccio robotico per la preparazione dei pasti basato sull'IA è stato uno dei fulcri di maggiori interesse della sezione dedicata al servizio di catering intelligente a bordo. I suoi dispositivi di estremità adattivi sono dotati di una flessibilità tale da afferrare e posizionare con precisione alimenti di diversi tipi e forme, consentendo la disposizione automatizzata dei pasti serviti a bordo.

Nella sezione dedicata ai servizi intelligenti per i passeggeri sono stati esposti un robot di servizio, un robot per la movimentazione dei bagagli e un robot a quattro zampe per l'assistenza negli spostamenti, sviluppati dalla compagnia aerea e dotati di funzionalità basate su modelli di grandi dimensioni.

La compagnia aerea ha inoltre sviluppato e presentato la propria piattaforma di gestione della rete basata sull'IA, che consente ai visitatori di visualizzare in tempo reale la posizione degli aeromobili a fusoliera larga di CEAir in tutto il mondo e dei satelliti che utilizzano per la connettività Internet in volo.

I collegamenti aria-terra rappresentano un ambito chiave del percorso di sviluppo digitale e intelligente di CEAir. Dal luglio 2026, la compagnia aerea offre il Wi-Fi gratuito a bordo su tutti i voli operati con aeromobili a fusoliera larga, diventando così una delle prime grandi compagnie aeree al mondo a proporre il Wi-Fi a bordo come servizio standard a disposizione di tutti i passeggeri.

Durante la mostra è stato possibile scoprire, tra gli altri aggiornamenti digitali e intelligenti, attrezzature intelligenti per la logistica della catena del freddo dei prodotti freschi, trattori autonomi per il trasporto bagagli, hangar modulari e terminali digitali.

Anche le operazioni di CEAir relative al velivolo C919 hanno suscitato molto interesse.

La flotta di C919 è cresciuta fino a raggiungere, ad oggi, 17 aeromobili, che operano su 23 rotte principali collegando 14 città. La flotta ha effettuato oltre 30.000 voli commerciali, trasportando più di 4 milioni di passeggeri.

Durante la cerimonia di apertura dell'evento, il progetto di CEAir sulle tecnologie chiave per le operazioni su larga scala del C919 si è aggiudicato il secondo premio nell'ambito dei premi scientifici e tecnologici 2025 per la categoria dell'aviazione civile.

Con una rete di rotte mondiale che copre 945 destinazioni in 145 Paesi e regioni e una flotta moderna composta da oltre 850 aeromobili, la compagnia aerea è in grado di trasportare 150 milioni di passeggeri all’anno.

Website: http://www.ceair.com/

Contatto: Caowei

E-mail: ceapr@ceair.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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