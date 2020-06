Il ruolo del Cloud Service Provider nel mercato E-commerce

Nell’era digitale, espandere il proprio mercato sul web è fondamentale. La mole di informazioni che serve a promuovere attività e servizi necessita di una base sicura e solida ove risiedere. Il settore dell’e-commerce, in particolare, ha generato solo nel 2018 un fatturato annuale di 41,5 miliardi di euro con variazione del +18%. Una crescita esponenziale, che richiede una presenza in rete stabile e performante. Da questi fattori nasce l’esigenza di rivolgersi a servizi di Web Hosting, che possano garantire la sicurezza delle informazioni e un’esperienza di navigabilità ottimale per l’utente.

Ma di cosa parliamo quando facciamo riferimento ai servizi di Web Hosting?

Grazie ai consigli di Fabrizio Leo, CEO del Cloud Service Provider www.flamenetworks.com scopriamo le differenze ed i punti di forza dei servizi Cloud.

Hosting e Cloud, cosa sono?

Gli hosting sono dei “contenitori” forniti dai Provider per poter pubblicare il proprio sito sul web. I fornitori di questi servizi, appunto i Provider, mettono a disposizione le loro infrastrutture ed i server per ospitare i siti web che si intende mettere in rete.

L’evoluzione tecnologica avanzata dell’hosting tradizionale è il Cloud, ovvero un insieme di servizi offerti da un fornitore (Cloud Service Provider) ad un cliente finale attraverso la rete Internet (come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione dati), a partire da un “pool” di risorse preesistenti, configurabili, esclusive e disponibili in remoto sotto forma di architettura distribuita.

Il Cloud, quindi, incorpora un insieme di tecnologie che mirano a garantire le alte prestazioni dei servizi, la scalabilità, la sicurezza e la resilienza ai guasti.

Questa tipologia di servizio richiede competenze tecniche e manutenzione costante da parte del cliente o, se richiesto nel contratto, da parte del fornitore (soluzione Managed).

Il Cloud è particolarmente indicato per chi vuole entrare nel mondo dell’e-commerce con il piede giusto, dotandosi di soluzioni affidabili, sicure e scalabili.

I punti di forza delle soluzioni in Cloud

Sono molteplici i vantaggi di cui le imprese che vogliono investire nel mercato e-commerce possono godere nel dotarsi di soluzioni in Cloud. Tra essi si evidenziano i seguenti:

sicurezza

scalabilità delle risorse

ridondanza

protezione dei dati

backup multi-location

disaster recovery

In questo scenario, il ruolo di FlameNetworks come Cloud Service Provider è cruciale, perché con le sue soluzioni di Cloud Server garantisce tutti i vantaggi di cui sopra.

L’assistenza sistemistica (Managed) come vero valore aggiunto nelle soluzioni Cloud

Dopo aver scelto con accuratezza la soluzione Cloud più adatta alle proprie esigenze, un altro step fondamentale è assicurarsi di avere un buon servizio di manutenzione continua dei server.

Il servizio Managed può essere richiesto al Provider che fornisce, in particolare, la soluzione Cloud per garantire le opportune manutenzioni, ottimizzazioni ed il monitoraggio costante dei server.

Il cliente, in questo modo, potrà occuparsi del proprio business senza perdere tempo negli aspetti tecnici di amministrazione dei sistemi.

Managed, quindi, significa avere a portata di mano un servizio ad alte prestazioni, ottimizzato e già pronto all’uso, senza investire ulteriore denaro e tempo in soluzioni complesse, che richiederebbero ulteriori costi per l’assunzione di personale.

Nel mercato dei Cloud Service Provider in Italia, si colloca l’azienda FlameNetworks S.r.l..

Nel settore dal 2004, possiede un grosso potenziale tecnico per quanto riguarda le soluzioni IaaS (Infrastructure as a Service) in Cloud e Managed.

Per chi necessita di pubblicare online un sito e-commerce e ha bisogno di un Cloud Server Managed stabile e sicuro, FlameNetworks risponde a questa esigenza, mettendo a disposizione uno staff tecnico altamente qualificato.

Con la disponibilità di risorse IP indipendenti e infrastrutture in 3 Datacenter di cui 2 sul territorio italiano, FlameNetworks garantisce trasparenza, serietà e solidità dei servizi Cloud.

Non a caso è stata scelta come Hosting Partner PrestaShop, riconoscimento ufficiale di qualità delle competenze e dei servizi offerti.

