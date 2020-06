Tronsmart annuncia il lancio degli auricolari wireless con tecnologia Qualcomm® Onyx Ace e scatta la concorrenza con gli Apple AirPods

SHENZHEN, Cina, 9 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Il brand tecnologico Tronsmart si affida alla partecipazione speciale di Qualcomm® per i suoi auricolari wireless Onyx Ace, prodotto che presenta la stessa qualità del suono degli Apple AirPods, ma al 17% del prezzo. La collaborazione tra Tronsmart e Qualcomm® dura da sei anni. Iniziata nel 2015, ha visto la nascita degli auricolari wireless Spunky Beat e Onyx Neo, comparsi sul sito ufficiale aptX™ in compagnia di Bose, Sony e di altri 35 noti brand. Entrambi i prodotti hanno ricevuto ottime recensioni dai clienti e sono stati ampiamente raccomandati da professionisti internazionali del settore.

Riusciranno gli Onyx Ace, lanciati oggi, a superare il successo degli Apple AirPods?

Gli auricolari Tronsmart Onyx Ace si avvalgono di un chip Qualcomm®, ossia del top, per offrire una qualità audio eccezionale in virtù di una connessione stabile e veloce. Grazie al chip Qualcomm®, gli auricolari Tronsmart Onyx Ace supportano il formato di compressione dati loosless aptX™, a oggi la tecnologia di codifica audio migliore esistente. Per un'esperienza di ascolto perfetta, gli Onyx Ace hanno un driver di 13 mm ampliato, addirittura migliore di quello da 10 mm degli Apple AirPods. Nelle telefonate, la voce risulta più nitida, anche in ambienti rumorosi e questo perché gli auricolari Tronsmart Onyx Ace hanno due microfoni ciascuno, per un totale di quattro microfoni. Le tecnologie cVc 8.0 e DSP di cancellazione attiva del rumore di Tronsmart Onyx Ace offrono un audio più nitido e un sound più pulito. Nemmeno gli Apple AirPods si avvalgono di queste due tecnologie.

Grazie al chip Qualcomm®, Tronsmart Onyx Ace prevede una latenza inferiore e un risparmio sui consumi della batteria rispetto ai prodotti normali, garantendo 24 ore di riproduzione (con il case) ossia un'intera giornata di musica. Come per gli Apple AirPods, il design semi-in-ear dei Tronsmart Onyx Ace con comandi a sfioramento offre il massimo della comodità, senza alcuna pressione. Inoltre Tronsmart Onyx Ace supporta l'associazione mono. È cioè sufficiente estrarre dal case un solo auricolare per l'ascolto mono, ed estrarre entrambi per attivare l'ascolto stereo senza dover fare nient'altro.

Il design confortevole e le funzionalità qui descritte fanno degli auricolari Tronsmart Onyx Ace la migliore alternativa possibile a Apple AirPods, a un costo pari al 17% del prezzo.

