Machine learning e intelligenza artificiale riducono del 70% i tempi per valutare l'immobile

Il prossimo 8 novembre, a Milano, Euromq.it presenta la nuova versione del processo di valutazione immobiliare assistita. Nessun inserimento manuale di comparabili grazie all'intervento automatico dell'algoritmo proprietario che semplifica la vita degli addetti ai lavori.

Ladispoli (RM), 30 ottobre 2023 - Proprio come Apple, che si è garantita almeno per tutto il 2024 il vantaggio competitivo di un chip per smartphone con processo di produzione a 3 Nanometri, euromq.it porta “in dote” ai professionisti del real estate la nuova versione del processo valutativo immobiliare assistito. Questo grazie agli importanti progressi conseguiti dal team guidato da Massimiliano Pochetti nel campo del Machine learning e AI.

“Siamo convinti - dichiara il ceo di Reos ed ideatore di euromq.it - che i sistemi di intelligenza artificiale riveleranno, inevitabilmente, l’inadeguatezza di molti professionisti nel nostro settore ma, allo stesso tempo, daranno a molti altri l’opportunità di emergere e distinguersi”.

A livello operativo, questo upgrade mette il professionista nelle condizioni di (1) impegnare il 70% in meno del tempo necessario per la realizzazione di una valutazione; (2) ottenere ausilio fondamentale per eseguire valutazioni su Aree o Comuni dove non si conosce il mercato; (3) mettere i “meno esperti” nelle condizioni di ottenere informazioni attendibili; (4) ridurre la curva di apprendimento del software e gli errori d'utilizzo più comuni.

A partire dallo scorso settembre, attraverso l’integrazione ufficiale del suo esclusivo Big Data proprietario nei processi valutativi, euromq.it sta sperimentando questo nuovo e performante approccio alle valutazioni. Già in questa fase beta, il sistema è stato in grado di consegnare risultati molto convincenti nel 72% dei casi. E pensare che tutto avviene senza dover indicare comparabili in vendita, venduti e in affitto in quanto il processo è in grado di farlo autonomamente.

Continua Pochetti: “Come azienda abbiamo ben chiaro quanto sia necessario semplificare ed automatizzare i processi, al fine di ridurre al minimo le fasi di apprendimento e le conoscenze peculiari della materia da parte dei professionisti del real estate”.

La credibilità e l’attendibilità delle consulenze eseguite dal professionista sono alla base dei processi ideati e sviluppati da euromq.it. Questa notizia è straordinaria per tutti i Partner che potranno così mettere a frutto il vantaggio competitivo introdotto sul mercato.

Per raccontare al meglio questo importante traguardo tecnologico, ReOS ha deciso di organizzare l'evento “DataRE Customer Experience” che si terrà a Milano, il prossimo 8 Novembre, presso lo Starhotels Ritz di Via Lazzaro Spallanzani n.40, a partire dalle ore 14,00.

Sarà l’occasione per presentare tutte le novità ed incontrare dal vivo i Partner e gli agenti immobiliari interessati.Evento gratuito con registrazione obbligatoria:https://www.eventbrite.com/e/biglietti-datare-customer-experience-726759105047

Chi siamo - ReOS è la big data company italiana (startup innovativa), che sviluppa soluzioni professionali per la valutazione immobiliare (AVM euromq.it) e fornisce dati e informazioni per migliorare la qualità degli annunci immobiliari. Fondata nel 2022 da Massimiliano Pochetti, nel settore immobiliare dei dati da oltre 15 anni con l'active finder Casashare, la società collabora con banche, portali di annunci, reti di mediazione creditizia, network immobiliari e agenzie indipendenti. www.euromq.it

