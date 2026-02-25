25 febbraio 2026. Presso la prestigiosa location hotel Melià di Milano , sitauto in via Masaccio 19, si è svolto il Business Forum Cabo Verde-Italia 2026, un evento cruciale per rafforzare le relazioni economiche tra i due paesi.
L’attenzione è stata focalizzata su settori chiave come il turismo, la Blue Economy e gli investimenti immobiliari.
Durante l’apertura, è stata offerta una panoramica sugli obiettivi e l’agenda del forum, accompagnata da un video promozionale su Cabo Verde e dai saluti istituzionali di S.E. Josè Carlos Mendonça, incaricato d’Affari di Cabo Verde in Italia, e consigliere dell’Ambasciata a Roma.
Successivamente, è intervenuto il sindaco di Baranzate, Luca Elia, il quale ha messo in risalto l’importanza della cooperazione internazionale per i territori lombardi e per il tessuto imprenditoriale locale.
Raffaele Cattaneo , sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee della Regione Lombardia , ha sottolineato l’interesse a rafforzare e ampliare le collaborazioni tra Lombardia e Cabo Verde.
Attualmente, l’arcipelago sta negoziando nuove rotte aeree dirette dall’Italia e cerca alleati per ampliare l’offerta ricettiva, che comprende resort, boutique hotel, eco-lodge e servizi turistici innovativi.
Con l’atteso boom turistico, Cabo Verde presenta opportunità significative nel settore del real estate turistico, comprese strutture come villaggi turistici, residence, marina e progetti di ospitalità sostenibile.
Le zone franche fiscali, gli incentivi per gli investitori esteri e un quadro normativo stabile rendono il Paese particolarmente attraente per sviluppatori e fondi immobiliari italiani.
Il Panel 1, dedicato a “Turismo e Sostenibilità” e moderato dall’Editore Agostino Marotta, è stato uno dei momenti più attesi dell’evento.
Lorenzo Lagorio, Country Manager Italia di EasyJet, ha sottolineato l’importanza strategica delle rotte aeree nello sviluppo delle destinazioni turistiche emergenti e nel rafforzamento dei flussi tra Italia e Capo Verde.
Daniele Rampini, CEO di Oásis White Hotel Boavista, ha presentato un caso di successo nel settore dell’hospitality, mettendo in luce le potenzialità dell’isola di Boavista e l’interesse crescente degli investitori internazionali.
Pietro Dusi, Direttore Commerciale e Vendite di Cabo Verde Time (Gruppo Stefanina), ha evidenziato le opportunità per il turismo organizzato e la crescente domanda di esperienze sostenibili e diversificate.
Jailson de Oliveira, per Cabo Verde TradeInvest, ha confermato la disponibilità dell’agenzia nell’accompagnare gli investitori in tutte le fasi progettuali.
Sara Rizzo, Marketing Manager & IT Project Manager di Galardi Group, ha approfondito le prospettive legate alla logistica, alla modernizzazione dei porti e alle infrastrutture di trasporto come leva strategica per sostenere la crescita del turismo.
Anche nei successivi panel di dibattito è emersa una visione condivisa: il turismo rappresenta il principale motore di sviluppo per Cabo Verde. Tuttavia, la sua espansione richiede necessariamente:
Questo evento ha esplorato le strategie sostenibili di Cabo Verde per gestire il turismo in crescita. Sono stati presentati progetti e pratiche ecologiche, con l’obiettivo di attrarre investimenti italiani per un turismo più verde e inclusivo.
Il forum ha offerto un’importante opportunità per indagare le sinergie tra il settore turistico e altre aree strategiche.
La Blue Economy, attraverso la modernizzazione dei porti e lo sviluppo della nautica da diporto, si è dimostrata un altro pilastro cruciale per la crescita economica dell’arcipelago.
Cabo Verde si è dimostrato un partner ideale per l’Italia, offrendo incentivi fiscali e un quadro normativo stabile per gli investimenti.
Il Business Forum ha facilitato networking e collaborazioni tra Italia e altri paesi, focalizzandosi su progetti di formazione professionale nei settori dell’ospitalità e del management turistico.
Contatti:
Immediapress
Ufficio Stampa
Home - 2A Consulting
Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress