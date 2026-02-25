25 febbraio 2026. Presso la prestigiosa location hotel Melià di Milano , sitauto in via Masaccio 19, si è svolto il Business Forum Cabo Verde-Italia 2026, un evento cruciale per rafforzare le relazioni economiche tra i due paesi.

L’attenzione è stata focalizzata su settori chiave come il turismo, la Blue Economy e gli investimenti immobiliari.

Durante l’apertura, è stata offerta una panoramica sugli obiettivi e l’agenda del forum, accompagnata da un video promozionale su Cabo Verde e dai saluti istituzionali di S.E. Josè Carlos Mendonça, incaricato d’Affari di Cabo Verde in Italia, e consigliere dell’Ambasciata a Roma.

Successivamente, è intervenuto il sindaco di Baranzate, Luca Elia, il quale ha messo in risalto l’importanza della cooperazione internazionale per i territori lombardi e per il tessuto imprenditoriale locale.

Raffaele Cattaneo , sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee della Regione Lombardia , ha sottolineato l’interesse a rafforzare e ampliare le collaborazioni tra Lombardia e Cabo Verde.

Ha affermato: «Questi incontri rappresentano un’opportunità non solo per consolidare i legami economici, ma anche per promuovere scambi culturali e tecnologici che arricchiscono entrambi i territori.»

Investimenti e Sviluppo a Capo Verde

Attualmente, l’arcipelago sta negoziando nuove rotte aeree dirette dall’Italia e cerca alleati per ampliare l’offerta ricettiva, che comprende resort, boutique hotel, eco-lodge e servizi turistici innovativi.

Con l’atteso boom turistico, Cabo Verde presenta opportunità significative nel settore del real estate turistico, comprese strutture come villaggi turistici, residence, marina e progetti di ospitalità sostenibile.

Le zone franche fiscali, gli incentivi per gli investitori esteri e un quadro normativo stabile rendono il Paese particolarmente attraente per sviluppatori e fondi immobiliari italiani.

Panel 1: Turismo e Sostenibilità

Il Panel 1, dedicato a “Turismo e Sostenibilità” e moderato dall’Editore Agostino Marotta, è stato uno dei momenti più attesi dell’evento.

Lorenzo Lagorio, Country Manager Italia di EasyJet, ha sottolineato l’importanza strategica delle rotte aeree nello sviluppo delle destinazioni turistiche emergenti e nel rafforzamento dei flussi tra Italia e Capo Verde.

Daniele Rampini, CEO di Oásis White Hotel Boavista, ha presentato un caso di successo nel settore dell’hospitality, mettendo in luce le potenzialità dell’isola di Boavista e l’interesse crescente degli investitori internazionali.

Pietro Dusi, Direttore Commerciale e Vendite di Cabo Verde Time (Gruppo Stefanina), ha evidenziato le opportunità per il turismo organizzato e la crescente domanda di esperienze sostenibili e diversificate.

Jailson de Oliveira, per Cabo Verde TradeInvest, ha confermato la disponibilità dell’agenzia nell’accompagnare gli investitori in tutte le fasi progettuali.

Sara Rizzo, Marketing Manager & IT Project Manager di Galardi Group, ha approfondito le prospettive legate alla logistica, alla modernizzazione dei porti e alle infrastrutture di trasporto come leva strategica per sostenere la crescita del turismo.

Visione Condivisa: sinergie e Opportunità

Anche nei successivi panel di dibattito è emersa una visione condivisa: il turismo rappresenta il principale motore di sviluppo per Cabo Verde. Tuttavia, la sua espansione richiede necessariamente:

il potenziamento della connettività aerea e marittima il miglioramento delle infrastrutture la creazione di solide partnership industriali con operatori italiani.

Questo evento ha esplorato le strategie sostenibili di Cabo Verde per gestire il turismo in crescita. Sono stati presentati progetti e pratiche ecologiche, con l’obiettivo di attrarre investimenti italiani per un turismo più verde e inclusivo.

Il forum ha offerto un’importante opportunità per indagare le sinergie tra il settore turistico e altre aree strategiche.

La Blue Economy, attraverso la modernizzazione dei porti e lo sviluppo della nautica da diporto, si è dimostrata un altro pilastro cruciale per la crescita economica dell’arcipelago.

Cabo Verde si è dimostrato un partner ideale per l’Italia, offrendo incentivi fiscali e un quadro normativo stabile per gli investimenti.

Il Business Forum ha facilitato networking e collaborazioni tra Italia e altri paesi, focalizzandosi su progetti di formazione professionale nei settori dell’ospitalità e del management turistico.

