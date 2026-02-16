Kaspersky: come individuare ed evitare le truffe durante gli sport invernali

I giochi invernali sono in pieno svolgimento e stanno affascinando gli appassionati di sport di tutto il mondo. Tuttavia, questo momento rappresenta anche un'opportunità per i truffatori di colpire con diversi tipi di frodi informatiche. Kaspersky ha identificato alcune delle principali truffe che prendono di mira i fan, in questo momento, incentrate su biglietti falsi, merchandising e accesso allo streaming.

Frode sui biglietti

Le truffe dei biglietti falsi sono tra le più dannose per gli appassionati di sport. Con gli impianti sportivi che attirano folle enormi, i malintenzionati vendono “biglietti” falsi attraverso siti di phishing che imitano i venditori ufficiali per raccogliere informazioni di pagamento. Fonti ufficiali sottolineano che i biglietti sono venduti esclusivamente attraverso la piattaforma olimpica autorizzata e che i broker di terze parti o i siti di rivendita (al di fuori di qualsiasi canale di rivendita ufficiale) sono fraudolenti.

Trappole di merce contraffatta

I fan che si affrettano ad acquistare articoli sportivi autentici, abbigliamento, souvenir o oggetti da collezione specifici per determinati eventi, sono i bersagli principali. Gli hacker lanciano diversi negozi online contraffatti che possono utilizzare loghi ufficiali, pubblicare foto convincenti e inventare recensioni entusiastiche per sembrare legittimi. Le vittime pagano, ma non ricevono nulla, oppure subiscono il furto dei dati della loro carta di credito che verrà utilizzata in seguito per frodi.

Offerte di streaming false

Gli hacker creano siti web ingannevoli che imitano quelli delle emittenti televisive, promettendo modi “economici”, “esclusivi” o addirittura ‘gratuiti’ per guardare in diretta gli eventi delle competizioni invernali, dallo snowboard cross alle finali di curling. Gli utenti inseriscono i dati della carta di credito aspettandosi un accesso immediato, ma quando cliccano su “play” perdono i loro soldi ed espongono i propri dati finanziari al rischio di furto o reindirizzamento verso altre truffe.

“Se da un lato le competizioni globali riuniscono persone provenienti da diversi paesi per il più grande evento sportivo, dall'altro attirano anche truffatori desiderosi di approfittare del clamore mediatico. Che si tratti di portali di vendita di biglietti fasulli, siti di merchandising contraffatto o link di streaming fasulli, questi schemi sono progettati per sembrare completamente autentici. La migliore difesa per gli appassionati di sport è quella di fermarsi un attimo, ricontrollare ogni fonte e attenersi rigorosamente ai canali ufficiali e affidabili prima di inserire qualsiasi informazione personale o di pagamento”, ha affermato Anton Yatsenko, Web Content Expert di Kaspersky.

Per proteggersi da queste minacce durante le competizioni sportive, Kaspersky consiglia di:

Acquistare i biglietti esclusivamente dai canali ufficiali. Evitare i venditori terzi e verificare sempre sul sito web ufficiale della competizione. Utilizzare solo servizi di streaming legittimi ed emittenti affidabili. Verificare la sicurezza HTTPS, controllare le recensioni e non inserire mai i propri dati di pagamento su siti non verificati o pop-up. È importante prestare attenzione ai venditori di merchandising, evitare offerte “esclusive” o articoli con forti sconti con i brand competitor provenienti da negozi sconosciuti: spesso consegnano prodotti contraffatti, non consegnano nulla o rubano i dati. Acquistare solo da negozi ufficiali confermati o rivenditori partner. Non cliccare su e-mail non richieste, post sui social media, messaggi di testo o annunci che offrono biglietti gratuiti, streaming a basso costo, omaggi speciali o aggiornamenti “urgenti” sulla competizione. Affidarsi a uno strumento di sicurezza affidabile come Kaspersky Premium, che blocca attivamente e in tempo reale siti web pericolosi, tentativi di phishing, annunci dannosi e script di skimming delle carte di credito per salvaguardare le proprie informazioni.

