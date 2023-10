Timken amplia l'offerta di movimentazione lineari con l'acquisizione di Rosa Sistemi

NORTH CANTON, Ohio, 2 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- La Timken Company (NYSE: TKR; www.timken.com), leader globale nei prodotti per la movimentazione industriale e guide specializzate, ha acquisito Rosa Sistemi S.p.A., progettista e produttore europeo di guide a ricircolo di rulli, guide prismatiche, sistemi e attuatori lineari personalizzati, guide a ricircolo di sfere commercializzate e viti a ricircolazione di sfere di precisione. La società serve clienti in diversi mercati finali, tra cui automazione e macchine utensili.

"Le guide a ricircolo di rulli e gli attuatori personalizzati di Rosa Sistemi sono linee di prodotti altamente complementari alla nostra offerta di prodotti per la movimentazione lineare Rollon, Nadella e Intelligent Machine Solutions (iMS)", ha dichiarato Christopher Coughlin, vicepresidente esecutivo di Timken e presidente di Industrial Motion. "Questa acquisizione offre interessanti sinergie operative e opportunità di espansione geografica per scalare e far crescere l'azienda sfruttando la nostra presenza globale."

Timken è entrato nello spazio della movimentazione lineare nel 2018 con l'acquisizione di Rollon, leader nelle guide lineari, guide telescopiche, attuatori e sistemi lineari utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali. Per espandere e rafforzare ulteriormente la propria posizione nell'interessante spazio della movimentazione lineare, Timken ha acquisito iMS nel 2021 e, all'inizio di quest'anno, ha aggiunto il portafoglio di prodotti complementari di Nadella.

Si prevede che Rosa Sistemi genererà un fatturato di circa 15 milioni di dollari nell'anno solare 2023. La società impiega circa 65 persone e ha sede centrale, ricerca e sviluppo e uno stabilimento di produzione di alta precisione a Milano, in Italia.

Timken ha finanziato la transazione con denaro contante.

Informazioni sulla Timken Company La Timken Company (NYSE: TKR; www.timken.com) progetta un portafoglio crescente di guide specializzate e prodotti per la movimentazione industriale. Con oltre un secolo di conoscenza e innovazione, miglioriamo costantemente l'affidabilità e l'efficienza di macchinari e attrezzature globali per far progredire il mondo. Timken ha registrato un fatturato di 4,5 miliardi di dollari nel 2022 e impiega più di 19.000 persone in tutto il mondo, operando in 46 paesi. Timken è stata riconosciuta una delle aziende più responsabili dell'America da Newsweek, una delle aziende più etiche al mondo (World's Most Ethical Companies®) da Ethisphere e una delle aziende più innovative d'America da Fortuna, nonché uno dei migliori grandi datori di lavoro, uno dei migliori datori di lavoro per i nuovi laureati e uno dei migliori datori di lavoro per le donne d'America da Forbes.

Porto sicuroAlcune dichiarazioni contenute nel presente comunicato (comprese le dichiarazioni relative alle previsioni, alle stime, ai piani e alle aspettative dell'azienda) che non hanno natura storica sono dichiarazioni "previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. In particolare, le dichiarazioni relative alle aspettative relative alle future prestazioni finanziarie attese della nuova attività acquisita sono previsionali. L'azienda avverte che i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti o impliciti nelle dichiarazioni previsionali a causa di una varietà di fattori importanti, tra cui: l'impossibilità di integrare con successo l'attività acquisita nelle operazioni dell'azienda o di raggiungere le sinergie attese associate all'acquisizione, gli impatti negativi sull'attività acquisita a seguito di conflitti e ostilità globali e i cambiamenti avversi nei mercati serviti dalla nuova attività acquisita. Ulteriori fattori sono discussi nei documenti depositati dalla società presso la Commissione per i titoli e gli scambi, tra cui la relazione annuale della società sul modulo 10-K per l'anno terminato il 31 dicembre 2022, le relazioni trimestrali sul modulo 10-Q e le relazioni attuali sul modulo 8-K. Ad eccezione di quanto richiesto dalle leggi federali sui titoli, l'azienda non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale, sia questo a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

