Artmarket.com: secondo i nostri dati storici, l'arte realizzata nel 1964 ha registrato un maggior numero di vendite all'asta rispetto all'arte realizzata in qualsiasi altro anno del XX secolo

PARIGI, 28 giugno 2023 /PRNewswire/ -- I risultati dell'asta di maggio a New York hanno mostrato che, dopo tutti i record stabiliti dalle collezioni di Paul G. Allen, Anne H. Bass e Thomas Ammann, il 2023 è iniziato con relativa sobrietà. In un'intervista con la giornalista Amy Shaw per l'Art Newspaper alla fiera Art Basel, il mercante d'arte Dominique Lévy ha dichiarato di percepire la presenza di una "netta correzione". Artprice coglie questa opportunità per ripercorrere lo sviluppo del mercato dell'arte dall'inizio del XXI secolo, gettando un rapido sguardo alle opere più apprezzate dal mercato.

Fatturato d'asta (2000-2022) per anno in cui è stato creato il dipintoFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2141769/year_of_creation_in_painting.jpg

"L'analisi dei risultati delle aste è un modo affascinante per esaminare l'evoluzione della storia dell'arte", spiega Thierry Ehrmann, presidente di Artmarket.com e fondatore di Artprice. "I nostri database raccolgono da oltre 30 anni dati oggettivi e dettagliati sulle aste di belle arti di tutto il mondo. Pertanto, rappresentano uno strumento prezioso per studiare gli interessi dei collezionisti e individuare ciò che i nostri contemporanei apprezzano di più".

Il trionfo della Pop Art

Nel 1964 Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg e Ed Ruscha erano all'apice della loro carriera e tutti e quattro gli artisti detengono record sui prezzi d'asta per le opere realizzate in quell'anno, in piena Guerra Fredda, pochi mesi dopo l'assassinio del presidente John F. Kennedy. Questi primati, ai quali vanno aggiunti oltre tredicimila altri esiti d'asta per opere realizzate in quell'anno, fanno del 1964 l'anno in cui si è registrato il maggior numero di vendite all'asta nel periodo dal 2000 al 2023 (ventidue anni), vale a dire che tutti i periodi di produzione artistica sommati ammontano a 2,48 miliardi di dollari.

Dopo aver ottenuto il 9 maggio 2022 il secondo miglior risultato d'asta d'arte di tutti i tempi con 195 milioni di dollari da Christie's a New York, il quadro Shot Sage Blue Marilyn(1964) di Andy Warhol è ora una sorta di simbolo di quell'anno (1964). Sebbene dal punto di vista del mercato i due anni precedenti siano stati altrettanto importanti per Warhol, il 1964 è ricordato nel mondo dell'arte anche per un altro motivo: nel 1964, Robert Rauschenberg vinse il Gran Premio alla Biennale di Venezia. Infatti, promossa da Leo Castelli (e forse anche appoggiata dalla CIA), nel 1964 la Pop Art si impone nel mondo dell'arte determinando un significativo spostamento dell'arte (e del mercato dell'arte) verso Occidente, nonché un passaggio di potere da Parigi a New York sulla scena internazionale. Il modo in cui è avvenuto questo trasferimento è stato oggetto di intense discussioni.

Le 15 vendite più alte all'asta per le opere d'arte prodotte nel 1964 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141770/artworks_produced_in_1964.jpg

Astrazione, Pop Art e Espressionismo

A metà anni '60, diversi grandi artisti della prima metà del XX secolo continuavano a creare opere importanti. Pablo Picasso, Alberto Giacometti e René Magritte erano ancora attivi. In Asia, Li Keran e Fu Baoshi perpetuavano l'arte della pittura tradizionale cinese conferendole tocchi di modernità del tutto originali, mentre in Europa Zao Wou-Ki e alcuni dei suoi connazionali esploravano l'astrazione lirica. In Inghilterra, una nuova generazione stava lasciando il segno: David Hockney aveva 27 anni nel 1964, Frank Auerbach 33 anni e Lucien Freud 42 anni. Erano solo all'inizio della loro carriera, ma quell'anno Francis Bacon, all'età di 55 anni, realizzò alcuni dei suoi migliori ritratti.

Negli Stati Uniti, Mark Rothko, Barnett Newman, Willem De Kooning e Clyfford Still stavano ancora esplorando l'Espressionismo astratto e Jackson Pollock era morto alcuni anni prima, mentre una nuova rivoluzione artistica stava emergendo: la Pop Art. È stato questo movimento che ha realmente portato l'America sulla scena artistica internazionale e sul mercato internazionale dell'arte. Le opere di per sé erano solitamente brillanti e accattivanti, ma spesso contenevano anche critiche, più o meno celate, al sogno americano. In Francia, Pierre Soulages si era già cimentato nelle sue tele migliori, mentre una nuova scena espressionista stava cominciando a emergere in Germania, con Gerhard Richter e Sigmar Polke, Georg Baselitz e Anselm Kiefer, e altri. Le loro opere furono realizzate nel corso di molti anni e di conseguenza non diedero luogo all'analoga concentrazione di valore di mercato del movimento della Pop Art americana.

Il successo di questo movimento è dovuto in particolare ad un numero relativamente esiguo di serie di opere su cui i collezionisti si sono concentrati maggiormente; queste serie sono state create dai grandi artisti della Pop Art americana e sono state generalmente realizzate e rielaborate per alcuni anni intorno al 1964.

