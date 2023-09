Felicia inaugura la seconda fase di campagna Fatti di un’altra Pasta con domination su Milano

Affissioni OOH, DOOH, nuova livrea dei Sirietto e ulteriori, ingaggianti, soggetti in metropolitana

Milano, 25 settembre 2023 – Sulla scia degli ottimi risultati registrati a inizio estate da Felicia con la campagna Fatti di un’altra Pasta, oggi, 25 settembre, prende il via la seconda fase di affissioni OOH del brand, con domination su Milano. Il presidio prosegue nei luoghi più centrali e nevralgici della città, vestendo e colorando le principali piazze e vie di comunicazione di superficie che, da oggi, sono attraversate anche dall’allegra personalizzazione dei Sirietto interessando le linee tramviarie 3,7,9,14 e 24.

Felicia, brand di Andriani SpA Società Benefit, azienda italiana punto di riferimento dell’Innovation food e pioniera nel mercato della pasta senza glutine a base di farina di cereali integrali e legumi biologici, si conferma la pasta healthy con la più alta “intention to buy” della categoria. I dati sull’ efficacia della prima fase di campagna di maggio scorso registrati a Milano dal Centro Media Wavemaker hanno evidenziato una crescita significativa dell’awareness del brand salita al 44%, proiettandola nell’olimpo dei top player sul territorio. Benessere e Gusto si confermano i primi driver di acquisto delle paste salutari e non a caso la campagna Felicia Fatti di un’altra Pasta si arricchisce oggi di nuovi contenuti da proporre nelle quattro linee della metropolitana meneghina che evidenziano i punti di forza di una pasta alternativa, sempre più scelta da chi desidera alimentarsi in maniera sana ed equilibrata, senza rinunciare al gusto.

Una nuova creatività, firmata da 6.14 Creative Licensing, consente agli ingredienti dei prodotti Felicia di raccontare in prima persona le proprietà nutrizionali, in maniera briosa e disincantata. Avena, Grano Saraceno, Lenticchie Rosse, Riso Integrale e Spirulina, dunque, intrattengono il vasto pubblico diverse ricette per il benessere, con un tono di voce sempre smart e di grande impatto. di cittadini, diverse ricette per il benessere, con un tono di voce sempre smart e di grande impatto.

"Fatti di un’altra Pasta è la sintesi del nostro impegno nel regalare benessere e gusto attraverso i nostri prodotti e traduce il nostro modo di essere e di fare. Di conseguenza, le nostre campagne continuano nel solco del divertimento e di un linguaggio nuovo e distintivo per la categoria. Inauguriamo un nuovo modo di raccontare i benefici dei nostri ingredienti, senza rinunciare ad un tono di voce simpatico ed ingaggiante" chiosa Francesco Andriani, Vice Presidente e Amministratore Delegato dell’omonima azienda.

Dopo un teaser di campagna in Piazza Piemonte dal 18 al 24 settembre la domination delle stazioni di Cadorna e Gae Aulenti è prevista fino all’ 8 ottobre, mentre le 200 affissioni nelle 4 linee di metropolitana proseguiranno fino all’11 ottobre ed il Tram Sirietto circolerà fino al 22 ottobre, per una comunicazione capillare e mirata.

Andriani, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

Contatti per la Stampa: 6.14 Creative Licensing

Désirée Baldini dbaldini@6punto14.com Mob. + 39 335 6404897

Gioia Sottocasa gsottocasa@6punto14.com Mob. +39 335 6096429