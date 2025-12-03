Medscape Education ottiene lo status di accreditamento EBAH per l'eccellenza in formazione medica continua (CME) in ematologia

LONDRA, 3 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Medscape Education International, la piattaforma digitale leader per medici e professionisti sanitari, ha ricevuto l'accreditamento dallo European Board for Accreditation in Hematology (EBAH) per le sue attività di formazione medica continua (CME) in ematologia. Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nell'impegno costante di Medscape nel migliorare la qualità, l'accesso e la credibilità della formazione medica in tutta Europa.

L'EBAH fornisce un controllo di qualità indipendente per i programmi CME in ematologia, garantendo che le attività formative soddisfino rigorosi standard di integrità scientifica, indipendenza ed equilibrio. In quanto organismo di accreditamento più autorevole in Europa nel campo dell'ematologia, il riconoscimento EBAH conferma che le attività CME di Medscape soddisfano ora i più elevati standard europei. I professionisti dell'ematologia in tutta Europa possono ora accedere a programmi che forniscono le informazioni più recenti, supportano una migliore assistenza ai pazienti e guadagnano i crediti CME più rilevanti per il loro sviluppo professionale e l'avanzamento di carriera.

"Questo accreditamento rappresenta un traguardo importante nella nostra espansione degli accreditamenti globali e nel nostro impegno a soddisfare le esigenze specialistiche dei professionisti dell'ematologia", ha affermato Amy Bernard, MS, BSN, RN, NPD-BC, CHCP, Vicepresidente, Accreditamenti e Conformità presso Medscape Education. "In un momento in cui i medici hanno più che mai bisogno di informazioni affidabili e basate sulle prove, il riconoscimento EBAH conferma il nostro impegno nel fornire la migliore formazione continua (CME) possibile a supporto del loro continuo sviluppo professionale."

Da 30 anni Medscape fornisce formazione medica basata sulle prove scientifiche a oltre 13 milioni di medici iscritti in tutto il mondo, sempre gratuitamente. Tra il 2023 e il 2025, i team di Medscape che si dedicano alla progettazione didattica e ai contenuti scientifici hanno erogato 102 programmi in ematologia, raggiungendo 836.531 studenti, con un impatto potenziale su oltre 3 milioni di pazienti al mese. Per maggiori informazioni sull'accreditamento EBAH di Medscape Education International, contattare Amy Bernard all'indirizzo ABernard@medscape.net.

Informazioni su Medscape Medscape è la principale risorsa clinica per medici e professionisti sanitari, che fornisce notizie mediche affidabili, informazioni basate su prove e strumenti point-of-care, ora accelerati dall'intelligenza artificiale. Rivolto a specialisti, medici di base e alla più ampia comunità sanitaria, Medscape abbina autorevoli informazioni mediche a potenti strumenti di supporto alle decisioni cliniche e didattiche. Medscape Education (medscape.org) è la destinazione principale per lo sviluppo professionale continuo. Medscape è una filiale di WebMD Health Corp.

Informazioni su WebMD Health Corp. WebMD Health Corp., un'azienda di Internet Brands, è al centro della rivoluzione sanitaria digitale che sta trasformando l'esperienza in ambito sanitario per consumatori, pazienti, operatori sanitari, datori di lavoro, piani sanitari e sistemi sanitari. Attraverso portali online pubblici e privati, piattaforme mobili e pubblicazioni incentrate sulla salute, WebMD fornisce contenuti e servizi digitali all'avanguardia che abilitano e migliorano il processo decisionale, supportano e motivano le attività sanitarie, semplificano e ottimizzano il percorso sanitario e migliorano l'assistenza ai pazienti.

La rete WebMD Health comprende WebMD Health, Medscape, WebMD Ignite (che comprende Krames, The Wellness Network e Mercury Healthcare), Jobson Healthcare Information, MediQuality, Frontline, Vitals Consumer Services, Aptus Health, PulsePoint, The Wellness Network, SanovaWorks, MNG Health, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education e altri siti WebMD di proprietà. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, MedPulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® e RxList® sono marchi commerciali di WebMD Health Corp. o delle sue affiliate.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836744/Medscape_Education_Global_Logo.jpg

