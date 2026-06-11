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Nel 2025 il Sedus Stoll Group consolida la propria posizione sul mercato e amplia in modo mirato i segmenti di prodotto

11 giugno 2026 | 14.19
LETTURA: 2 minuti

DOGERN, Germania, 11 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Per il Sedus Stoll Group il 2025 è stato caratterizzato da un mercato in continua evoluzione e dallo sviluppo mirato del proprio modello di business. Le dinamiche condizioni di mercato hanno aperto nuove prospettive, richiedendo al contempo la prontezza nel far evolvere ciò che era già consolidato. Il Gruppo ha sfruttato questa situazione per rafforzare ulteriormente la propria posizione e ampliarla in modo strategico. Con un fatturato di circa 216 milioni di euro, il Sedus Stoll Group ha chiuso l'esercizio 2025 con una leggera flessione. Nonostante la complessa situazione congiunturale, in particolare nei mercati dei mobili per ufficio dei paesi europei, il Gruppo è riuscito a difendersi ottimamente nel confronto con il settore.

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"Ci stiamo trasformando sempre più da produttori di mobili a partner a 360 gradi per gli ambienti di lavoro", spiega Daniel Kittner, Portavoce del CdA del Sedus Stoll Group. "I prodotti, i layout spaziali e la pianificazione strategica dei tre marchi principali si integrano perfettamente tra loro, ampliando lo sguardo dal singolo arredo verso soluzioni olistiche. È proprio in un contesto di mercato volatile che nascono gli stimoli per far evolvere in modo coerente modelli di business, processi e offerta. Grazie all'espansione mirata di segmenti di mercato strategicamente cruciali, siamo riusciti a consolidare ulteriormente la nostra posizione sul mercato nonostante i tempi turbolenti."

Tre marchi principali, tre prospettive, un unico obiettivoIl Sedus Stoll Group sarà presente alla fiera leader per il mondo del workspace e del contract, Orgatec, con tutti i suoi marchi principali. Sedus presenterà il suo nuovo concetto di tendenza "Habitats by Sedus" nel Padiglione 6.1, Stand C019. Presso lo stand di Sedus sarà presente anche S³ Advice. Klöber svelerà in anteprima una novità di prodotto contemporaneamente in due luoghi a Colonia: in un'area espositiva speciale nel Padiglione 8.1, Stand C028, e all'interno del proprio showroom alla Design Post.

- L'immagine è disponibile all'indirizzo AP

Press OfficeBernadette Treptepress@sedus.com+49 (0) 7751 840

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/nel-2025-il-sedus-stoll-group-consolida-la-propria-posizione-sul-mercato-e-amplia-in-modo-mirato-i-segmenti-di-prodotto-302798045.html

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