Partnership tra Ordine degli Avvocati di Milano e la Fondazione ATM

25 febbraio 2026. Presso la prestigiosa Fondazione ATM di Milano , si è tenuto un incontro significativo tra figure fondamentali nel panorama legale e sociale della città: Antonino La Lumia , Presidente e l’Avv. Carmelo Ferraro Direttore dell’Ordine degli Avvocati di Milano, e Francesco Viola , Presidente insieme alla Dott.ssa Maria Emanuela Salati della Fondazione ATM.

Le questioni discusse durante l’incontro mirano ad ampliare l’offerta di servizi e a semplificare l’accesso alle cure, promuovendo al contempo iniziative di sensibilizzazione riguardanti la salute e il benessere. Le iniziative proposte riguardano:

Sportello Sovraindebitamento: verrà offerto contenuto di elevata rilevanza sociale, sviluppato attraverso una collaborazione tra l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) dell’Ordine degli Avvocati e la Fondazione ATM, che cosisterà in percorso agevolato per i dipendenti della Fondazione ATM con uno sportello informativo a loro dedicato;

Convenzione: sarà attivata presso il poliambulatorio per garantire un supporto continuo;

Salute

Formazione congiunta: sono previste sessioni di formazione su temi potenziali come:

Sovraindebitamento: un argomento cruciale che verrà esplorato per comprendere le dinamiche legali e sociali, offrendo soluzioni pratiche per supportare i cittadini in difficoltà economica; Mobilità: un focus specifico sulla mobilità urbana sostenibile e le implicazioni legali e logistiche, un aspetto sempre più rilevante nella gestione delle città moderne.

Queste iniziative formative mirano a migliorare le competenze professionali e promuovere una cultura di collaborazione intersettoriale per beneficiare la comunità milanese.

Con il supporto di due istituzioni, si intende favorire una rete di esperti per affrontare le sfide contemporanee con innovazione e sensibilità sociale.

Il progetto evidenzia l’impegno per un futuro più sano e coeso, sottolineando l’importanza di un sistema sanitario che risponda alle esigenze dei cittadini.

Il Poliambulatorio della Fondazione ATM: un eccellente servizio per la salute della comunità

Il Poliambulatorio si distingue per la sua capacità di rispondere alle crescenti necessità sanitarie della popolazione milanese, offrendo servizi medici di alta qualità accessibili a tutti.

Con un approccio integrato e multidisciplinare, la struttura mira a migliorare il benessere complessivo della comunità, fornendo cure preventive e specialistiche in un ambiente accogliente e all’avanguardia.

La Fondazione ATM non si limita a fornire servizi medici, ma si impegna a creare un’atmosfera calda e collaborativa, in cui la prevenzione e l’educazione alla salute rivestono un ruolo fondamentale.

Salute

“Attraverso eventi informativi e consulenze personalizzate,” ha dichiarato Viola, “ci proponiamo di sensibilizzare la comunità sull’importanza di prendersi cura di sé in modo proattivo.”

La Fondazione ATM, attraverso il suo Poliambulatorio, si posiziona come un faro di inclusione e supporto, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze e migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini milanesi.

Una Nuova Era di Collaborazione Sociale e Professionale

La sinergia tra l’Ordine degli Avvocati e la Fondazione ATM offre opportunità di sviluppo professionale e culturale.

Questa collaborazione mira a migliorare le competenze degli avvocati attraverso programmi formativi e iniziative culturali, beneficiando sia i professionisti che i cittadini, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana e promuovere la cultura legale.

Queste azioni rafforzano il dialogo tra il mondo legale e la società civile, contribuendo a un futuro più equo e inclusivo. L’obiettivo è facilitare lo scambio di conoscenze e risorse per un impatto positivo sulla vita quotidiana e sullo sviluppo professionale degli avvocati.

Entrambe le parti hanno dimostrato un grande entusiasmo e ottimismo riguardo alle prospettive future.

“Questo è solo l’inizio di un percorso che porterà notevoli vantaggi alla nostra comunità,” ha dichiarato il Presidente La Lumia, mentre il Presidente Viola ha sottolineato l’importanza di creare collegamenti tra diversi settori per costruire una rete sociale più solida e inclusiva.

Con queste premesse, si avvia un passo significativo verso la partnership tra l’Ordine degli Avvocati e la Fondazione ATM. Quando la comunicazione apre a nuove possibilità, creando opportunità significative e di grande valore.

