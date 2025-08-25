Per il 2025, le spose incoronano l'abito dei sogni: bianco, taglio principessa, scollo a cuore e velo

Con stagione nuziale al suo zenit, Matrimonio.com, portale di riferimento del settore in Italia, coglie l'occasione per svelare tutte le curiosità e gli aggiornamenti più interessanti sulla moda nuziale 2025. Le spose della Community di Matrimonio.com non hanno dubbi: l’abito ideale deve essere bianco (92%), con taglio a principessa (33%) o scivolato (28%) e scollo a cuore (35%) o a V (28%). Lo stile prediletto? Elegante (67%) o Mix & Match (13%). Per 7 spose su 10 il velo resta l’accessorio imprescindibile per eccellenza. Secondo il Rapporto sul Settore Nuziale, pubblicato da Matrimonio.com, il costo medio dell’abito da sposa in Italia è di circa 2.660€. Solo un abito? No, grazie! Il 17% delle spose decide di realizzare almeno un cambio di outfit il giorno delle nozze.

Milano, 25 agosto 2025 - In attesa di conoscere le Tendenze Nuziali 2026 che verranno svelate in anteprima assoluta nelle prossime settimane, Matrimonio.com, portale di riferimento del settore in Italia, coglie l’occasione per fare un punto della situazione e snocciolare curiosità e aggiornamenti sulla moda bridal della prossima stagione. Andranno per la maggiore gli abiti lunghi, midi o corti? Il bianco resterà il colore prediletto o trionferanno nuove sfumature? Quale taglio e quale scollo spopoleranno? Scopriamo insieme a Matrimonio.com l’identikit dell’abito da sposa ideale.

9 spose italiane su 10 non rinunciano al classico abito bianco

Come deve essere il vestito dei sogni per le brides-to-be che pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio” nei prossimi mesi? Le spose iscritte a Matrimonio.com non hanno dubbi e in un sondaggio lanciato dalla Community hanno elaborato un vero e proprio identikit dell’abito da sposa ideale. Il bianco in tutte le sue sfumature continua ad essere il colore più amato (92%) ma c’è anche chi non disdegna il rosa (in particolare nella sua nuance fashion cipria). Se per il taglio, lo stile a principessa domina incontrastato (33%), per quanto riguarda lo scollo a spuntarla è quello a cuore (35%). Ma analizziamo il sondaggio più nel dettaglio:

TAGLIO - A principessa (33%) Seguito da stile scivolato (28%), sirena (13%), redingote (7%) e impero (6%). SCOLLO - A cuore (35%) Seguono a V (28%), a barchetta (8%), quadrato/rotondo (7%), illusione (5%) halter (2%). COLORE - Bianco (92%) Colorato (8%). LUNGHEZZA - Lungo (95%) Seguono midi (4%) e corto (1%). STILE - Elegante (67%) Seguono Mix & Match (13%), Boho Chic (3%), Vintage (2%). VELO: Sì (71%) Non lo indosserà il 29% delle future spose.

Romantico, raffinato e sofisticato: ecco come sarà l’abito da sposa ideale per la prossima stagione. Le brides-to-be dei prossimi mesi abbracciano la tradizione senza però rinunciare alla personalizzazione: infatti, se la maggior parte delle spose opta per il bianco, sono anche tantissime quelle che scelgono di conferire all’abito un tocco di colore originale e anticonformista (dal rosa pallido al cipria, dal verde al blu fino al nero). Anche per quanto concerne il velo si inizia a registrare un leggero cambio di tendenza: sebbene 7 spose italiane su 10 scelgono di indossare il dettaglio bridal per eccellenza, quasi il 30% restante (una percentuale significativa) preferisce farne a meno.

Inizia la rivoluzione Mix & Match e trionfa lo stile Coquette

È l’estetica del Mix & Match a farla attualmente da padrone nel mondo della moda bridal permettendo alle spose di personalizzare il proprio look combinando elementi, tessuti e stili differenti al fine di ottenere un risultato di grande impatto. Ecco spiegato il trionfo degli abiti strutturati con corsetti e convertibili con accessori rimovibili, ma anche l’invasione di perle, diamanti e altri dettagli chic… o coquette! Sì, perché nei matrimoni della prossima stagione quest’ultimo sarà uno degli stili più gettonati, un'autentica rivisitazione della femminilità classica con un tocco d'avanguardia. Spopoleranno infatti abiti sontuosi, tessuti delicati come il raso e, in particolare, fiocchi XXL utilizzati per abbellire abiti e accessori.

Quanto costa l’abito da sposa in Italia?

Secondo il Rapporto sul Settore Nuziale, pubblicato da Matrimonio.com, il costo medio dell’abito da sposa in Italia è di circa 2.660€. Nella maggior parte dei casi (un rivelatore 82%), le spose non vogliono rischiare e si affidano a un professionista di moda nuziale, così come emerge dai dati de Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School; l’8% si rivolge a una sartoria specializzata e il 4% a uno/a stilista. Da sottolineare che il 17% ha deciso di realizzare almeno un cambio di outfit il giorno delle nozze, una percentuale in crescita sebbene ancora bassa rispetto a quella di altri Paesi europei.

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è un portale di riferimento del settore nuziale in Italia. Attraverso i suoi strumenti di pianificazione, la directory di professionisti, il wedding site personalizzato, i contenuti ispirazionali e le app per dispositivi mobili, Matrimonio.com aiuta le coppie a gestire il loro budget, a trovare i loro fornitori e a orientarsi in ogni fase del processo di organizzazione delle nozze.

In oltre 16 Paesi in Europa, Nord America, America Latina e Asia, The Knot Worldwide promuove il valore della celebrazione. La famiglia globale di brand dell’azienda fornisce prodotti, servizi e contenuti di prim’ordine per portare il processo di pianificazione delle nozze dalla fase di ispirazione alla realizzazione. Attraverso i suoi domini dedicati al matrimonio, tra cui Matrimonio.com, The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Casamentos.pt e altri, l’azienda offre un ampio database di centinaia di migliaia di professionisti del settore per supportare le coppie nell’organizzazione del giorno più felice della loro vita.

