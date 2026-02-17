Odoo accelera la crescita in Italia: nuovo ufficio a Milano e piano di assunzioni per sostenere l'espansione

A poco più di due anni dall'apertura della filiale milanese, la tech company belga rafforza la propria presenza nel mercato italiano e punta a superare i 100 dipendenti entro il 2026.

MILANO, 17 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Odoo Italia, filiale italiana della tech company di origine belga specializzata nello sviluppo dell'omonimo software ERP, annuncia il trasferimento in un ufficio più ampio a Milano, previsto per marzo 2026. La decisione rappresenta un investimento strategico a supporto dell'espansione dell'azienda nel mercato italiano e del rafforzamento del team locale.

Fondata nel 2023, Odoo Italia ha registrato una crescita costante e sostenuta. In poco più di due anni, l'organico è passato da 4 a oltre 70 collaboratori assunti a tempo indeterminato, con un'età media di 29 anni.

Alla crescita del team si affianca il consolidamento delle performance di business. Nel 2025 il Monthly Recurring Revenue (MRR) in Italia ha registrato un incremento del +47% su base annua, evidenziando la solidità del modello di business e la continuità delle relazioni con clienti e partner.

Parallelamente, l'adozione di Odoo da parte delle aziende italiane ha conosciuto una forte accelerazione: il numero di utenti enterprise in Italia è più che raddoppiato nel corso del 2025 (+143% YoY), segnando un rafforzamento significativo del posizionamento del brand nel mercato nazionale. Un trend che riflette la crescente attenzione delle PMI italiane verso soluzioni ERP integrate, in un contesto in cui l'efficienza operativa e la digitalizzazione rappresentano leve sempre più decisive di competitività.

Odoo Italia ha già supportato oltre 4.000 imprese nel loro percorso di digitalizzazione, contribuendo a semplificare e integrare processi chiave come vendite, fatturazione, contabilità, logistica, risorse umane.

Il nuovo ufficio sorgerà nell'edificio Mac 9, in una delle aree business in maggiore sviluppo della città di Milano, il Maciachini Business Park, ben collegato al centro e alla rete metropolitana. La sede si svilupperà su due piani ed è progettata per accogliere fino a 250 postazioni di lavoro, oltre a spazi dedicati a eventi, formazione e incontri con clienti e partner.

"Il trasferimento in una nuova sede rappresenta una tappa naturale del nostro percorso", commenta Miriam Bastianello, Managing Director di Odoo Italia. "Il mercato italiano sta dimostrando un forte dinamismo sul fronte della digitalizzazione delle PMI e vogliamo essere un punto di riferimento stabile e di lungo periodo per le imprese che stanno affrontando questa trasformazione."

Odoo Italia continua ad assumere in diversi dipartimenti con l'obiettivo di superare i 100 dipendenti entro la fine del 2026. Un piano in linea con la strategia globale di Odoo, che punta a raggiungere i 10.000 collaboratori a livello mondiale entro il 2027.

L'espansione italiana si inserisce nel contesto di una crescita internazionale sostenuta: Odoo conta oggi oltre 6.000 dipendenti nel mondo, 21 uffici internazionali e una rete di più di 9.000 partner certificati. Il gruppo serve una community globale di oltre 15 milioni di utenti e a fine 2025 ha raggiunto una valutazione stimata di 7 miliardi di euro.

Con il nuovo ufficio - disponibile per visite on site a partire da aprile - e il rafforzamento del team, Odoo Italia consolida ulteriormente il proprio investimento nel mercato italiano, confermandolo come area strategica di sviluppo per il gruppo.

Su Odoo

Fondata nel 2002 da Fabien Pinckaers, Odoo è una software house internazionale specializzata nello sviluppo dell'omonimo software ERP. Grazie a una suite integrata di oltre 80 applicazioni, Odoo supporta aziende di ogni settore e dimensione nella gestione dei processi aziendali. Con 21 sedi nel mondo, conta oggi più di 6.000 dipendenti e una community globale di oltre 15 milioni di utenti.

Nel 2023 Odoo ha inaugurato la filiale italiana con sede a Milano. Guidato da Miriam Bastianello, Managing Director Italia, il team di circa 80 professionisti con un'età media di 29 anni sta contribuendo a supportare la trasformazione digitale delle imprese italiane. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Area stampa oppure contatta il nostro Ufficio stampa italiano per organizzare una visita o richiedere un'intervista con la Managing Director di Odoo Italia.

