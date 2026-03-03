circle x black
Rinologia, a Roma dal 4 al 6 marzo il 7° Congresso della Società Italiana di Rinologia

03 marzo 2026 | 13.45
LETTURA: 2 minuti

Dal 4 al 6 marzo 2026 Roma ospiterà il 7° Congresso della Società Italiana di Rinologia (SIR), in programma in contemporanea con il XV International Symposium on Rhinosinusitis and Nasal Polyposis. L’appuntamento riunirà nella Capitale specialisti italiani e internazionali per un confronto scientifico su rinosinusite, poliposi nasale e disturbi ostruttivi respiratori del sonno.

A presiedere i lavori il Dottor Andrea Marzetti

Sarà il Dottor Andrea Marzetti a guidare a Roma, dal 4 al 6 marzo 2026, il 7° Congresso della Società Italiana di Rinologia (SIR), organizzato congiuntamente al XV International Symposium on Rhinosinusitis and Nasal Polyposis sotto la presidenza del dott. Gianluca Bellocchi.

L’iniziativa porterà nella Capitale i principali esperti del settore, chiamati a fare il punto sulle più recenti evidenze cliniche e scientifiche in ambito rinologico.

Confronto internazionale su rinosinusite e poliposi nasale

Roma, 2 marzo 2026 – La comunità scientifica nazionale e internazionale si ritroverà a Roma per uno degli appuntamenti in agenda nel panorama dell’otorinolaringoiatria: il 7° Congresso della Società Italiana di Rinologia (SIR), che si svolgerà dal 4 al 6 marzo 2026 in contemporanea con il XV International Symposium on Rhinosinusitis and Nasal Polyposis.

A coordinare i lavori sarà il Dottor Andrea Marzetti, alla guida di una faculty composta da esperti italiani e stranieri. La formula congiunta con l’International Symposium, presieduto dal prof. Gianluca Bellocchi, consentirà l’integrazione dei contributi scientifici e un confronto multidisciplinare.

Il programma prevede aggiornamenti sulle più recenti evidenze relative a rinosinusite e poliposi nasale, con approfondimenti su innovazione terapeutica, medicina di precisione, tecniche chirurgiche avanzate e gestione integrata del paziente.

Sessione dedicata ai disturbi ostruttivi del sonno

Nel calendario dei lavori è prevista anche un’edizione straordinaria di EUROSAS, denominata “Limited Edition”, evento satellite interamente dedicato ai disturbi ostruttivi respiratori del sonno. La sessione vedrà la partecipazione di specialisti italiani ed europei impegnati nello studio e nella gestione di queste patologie.

Con questa edizione, la Società Italiana di Rinologia riunirà a Roma la comunità scientifica di riferimento per la disciplina, con l’obiettivo di favorire l’aggiornamento professionale e il confronto sulle prospettive di ricerca e innovazione clinica.

Ulteriori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: www.sir2026.com.

Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com

Rinologia Congresso Società Italiana di Rinologia Rhinosinusitis Poliposi nasale Disturbi ostruttivi respiratori del sonno
