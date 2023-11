Grifols lancia una nuova soluzione per facilitare i test di compatibilità pre-trasfusione in pazienti affetti da mieloma multiplo

BARCELLONA, Spagna, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Grifols (MCE: GRF) (MCE: GRF. P) (NASDAQ: GRFS), uno dei principali produttori al mondo di farmaci derivati dal plasma e soluzioni diagnostiche innovative, ha annunciato oggi il lancio della sua nuova soluzione Grifols sCD38, la prima proteina ricombinante solubile del mercato, progettata per bloccare gli anticorpi anti-CD38 in pazienti affetti da mieloma multiplo sottoposti a terapia con daratumumab, garantendo test rapidi e accurati per le trasfusioni di sangue, fondamentali per un trattamento adeguato.

Daratumumab è un anticorpo monoclonale diretto contro la proteina CD38 per il trattamento del mieloma multiplo. Tuttavia, durante il trattamento il farmaco si lega alla proteina CD38 presente sui globuli rossi e può alterare i risultati dei test pre-trasfusionali fondamentali. Ciò può ritardare le trasfusioni salvavita per questi pazienti.

Il nuovo approccio di Grifols sCD38 consente un processo di screening, identificazione e crossmatching più fluido, quando si utilizza il sistema DG Gel di Grifols per eseguire test di compatibilità pre-trasfusionale. Quando si utilizza questa soluzione, i laboratori ottengono quadri clinici più chiari con meno sforzo rispetto alle attuali soluzioni alternative.

"Siamo entusiasti di annunciare il lancio di Grifols sCD38, una soluzione unica nel suo genere che semplifica il processo di analisi delle trasfusioni di sangue con una metodica semplice e uniforme", ha dichiarato Antonio Martínez, Presidente di Grifols Diagnostic Business Unit. "La certificazione di Grifols sCD38 fornisce una soluzione affidabile ed efficiente per garantire risultati accurati e coerenti, dimostrando il costante impegno di Grifols nell'innovazione della sicurezza delle trasfusioni di sangue".

La soluzione Grifols sCD38 ha ricevuto il marchio CE e sarà disponibile in alcuni mercati dopo aver completato eventuali ulteriori requisiti di registrazione e notifica.

Informazioni sul Sistema DG Gel

Gli strumenti e i reagenti del sistema DG Gel utilizzano la tecnologia in schedina DG Gel per aiutare i laboratori a ottimizzare i test di compatibilità pre-trasfusione e personalizzare la fenotipizzazione estesa in base alle esigenze di ciascun paziente. I reagenti del sistema DG Gel comprendono profili completi delle schedine DG Gel, diverse opzioni per le emazie testo e specifici antisieri liquidi.

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.diagnostic.grifols.com/en/dg-gel-system.

Informazioni su Grifols

Grifols è una società globale del settore della sanità fondata a Barcellona nel 1909, impegnata a migliorare la salute e il benessere delle persone in tutto il mondo. Leader nei farmaci essenziali derivati dal plasma e nella medicina trasfusionale, l'azienda sviluppa, produce e fornisce servizi e soluzioni sanitarie innovativi in oltre 110 Paesi.

Le esigenze dei pazienti e la crescente conoscenza di Grifols di molte patologie croniche, rare e diffuse, a volte pericolose per la vita, stimolano l'innovazione dell'azienda sia nel plasma che in altri prodotti biofarmaceutici per migliorare la qualità della vita. Grifols si concentra sul trattamento delle condizioni in un'ampia gamma di aree terapeutiche: immunologia, epatologia e terapia intensiva, pneumologia, ematologia, neurologia e malattie infettive.

Pioniere nel settore del plasma, Grifols continua a far crescere la sua rete di centri di donazione, la più grande al mondo, con oltre 390 in Nord America, Europa, Africa, Medio Oriente e Cina.

In qualità di leader riconosciuto nella medicina trasfusionale, Grifols offre un portfolio completo di soluzioni progettate per migliorare la sicurezza dalla donazione alla trasfusione, oltre a tecnologie diagnostiche cliniche. Fornisce forniture biologiche di alta qualità per la ricerca nel campo della life-science, per studi clinici e per la produzione di prodotti farmaceutici e diagnostici. L'azienda fornisce inoltre strumenti, informazioni e servizi che consentono a ospedali, farmacie e professionisti della sanità di fornire in modo efficiente cure mediche specializzate.

Grifols, con oltre 24.000 dipendenti in oltre 30 Paesi e regioni, si impegna a realizzare un modello di business sostenibile che definisce lo standard per una continua innovazione, qualità, sicurezza e leadership etica.

Nel 2022, l'impatto economico di Grifols nei Paesi principali in cui opera è stato di 9,6 miliardi di EUR. La società ha inoltre generato 193.000 posti di lavoro, tra indiretti e indotti.

Le azioni di classe A della società sono quotate alla Borsa spagnola, dove fanno parte dell'Ibex-35 (MCE: GRF). Le azioni di classe B senza diritto di voto di Grifols sono quotate nel Mercado Continuo (MCE:GRF. P) e nel NASDAQ degli Stati Uniti tramite ADR (NASDAQ:GRFS).

Per ulteriori informazioni, visitare www.grifols.com.

NOTE LEGALI

I fatti e le cifre contenuti nel presente rapporto, che non si riferiscono ai dati storici, sono "proiezioni e ipotesi future". Parole ed espressioni come "credere", "sperare", "anticipare", "prevedere", "aspettarsi", "intendere", "si dovrebbe", "si cercherà di raggiungere", "si stima", "futuro" ed espressioni simili, nella misura in cui si riferiscono al gruppo Grifols, vengono utilizzate per identificare proiezioni e supposizioni future. Queste espressioni riflettono le supposizioni, le ipotesi, le aspettative e le previsioni del team dirigenziale al momento della stesura del presente rapporto e sono soggette a una serie di fattori che indicano che i risultati effettivi possono essere sostanzialmente diversi. I risultati futuri del gruppo Grifols potrebbero essere influenzati da eventi relativi alle proprie attività, come la carenza di approvvigionamento di materie prime per la fabbricazione dei suoi prodotti, la comparsa di prodotti concorrenti sul mercato, o le modifiche del quadro normativo dei mercati in cui opera, tra gli altri. Alla data di compilazione della presente relazione, il gruppo Grifols ha adottato le misure necessarie per mitigare il potenziale impatto di tali eventi. Grifols, S.A. non accetta alcun obbligo di riferire pubblicamente, rivedere o aggiornare proiezioni o ipotesi future per adeguarle a eventi o circostanze successive alla data di stesura del presente rapporto, tranne laddove espressamente richiesto dalla legislazione applicabile. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere azioni in conformità con le disposizioni della seguente legislazione spagnola: Regio decreto legislativo 4/2015, del 23 ottobre", che approva il testo rifuso della legge sul mercato dei valori mobiliari, il regio decreto legge 5/2005, dell'11 marzo 'e/o regio decreto 1310/2005, del 4 novembre e qualsiasi normativa che sviluppi questa legislatura. Inoltre, il presente documento non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o scambio, né una richiesta di offerta di acquisto, vendita o scambio di titoli, né una richiesta di voto o approvazione in qualsiasi altra giurisdizione. Le informazioni incluse nel presente documento non sono state verificate né esaminate dai revisori esterni del Gruppo Grifols.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/847347/Grifols_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/grifols-lancia-una-nuova-soluzione-per-facilitare-i-test-di-compatibilita-pre-trasfusione-in-pazienti-affetti-da-mieloma-multiplo-301989761.html