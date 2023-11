Modalità di accesso alle terapie innovative

Una giornata dedicata all'accesso accelerato alle terapie innovative in Italia. Se ne parlerà a Milano a Palazzo Pirelli (Sala Pirelli - Via Fabio Filzi, 22) l’1 dicembre, dalle ore 9:30 alle ore 13:30.

21 novembre 2023. Una giornata dedicata all'accesso accelerato alle terapie innovative in Italia. Un incontro di alto livello che esplorerà le iniziative chiave dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), per migliorare il percorso di sviluppo e valutazione dei farmaci, garantendo un accesso tempe-stivo ai pazienti che ne hanno bisogno.

Dal programma PRIME (PRIority Medicines scheme) dell'EMA alla regolamentazione in Italia della Commissione Tecnica dell'AIFA, ai fondi nazionali dedicati per garantire un accesso equo e uniforme su tutto il territorio nazionale, fino all’effettiva declinazione del percorso verso l’utente finale e la sua efficacia. Partendo dall'esempio della Regione Lombardia, esploreremo pratiche idee per accelerare l'accesso alle terapie innovative nelle aree ad alta innovazione come oncologia, ematologia, immunologia ed endocrinologia, per rendere l'innovazione medica accessibile, e nei tempi utili, a chi ne ha bisogno. Istituzioni, dirigenti regionali, clinici e associazioni di pazienti si confronteranno con l’obiettivo di dare un apporto concreto e sostenibile alla costruzione di un futuro più rapido ed efficiente per l'accesso alle cure innovative.

L'evento – 1 dicembre dalle 9:30 alle ore 13:30 a Milano, Palazzo Pirelli (Sala Pirelli - Via Fabio Filzi, 22) – è gratuito e aperto al pubblico.

