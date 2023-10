Simposi sulla Vicinanza della salute 1ª Survey sulla telemedicina in ambito ambulatoriale privato

Roma, 9 ottobre 2023 - Giovedì 12 ottobre, ore 10.30, presso l’Aula Toti del Campus Luiss Guido Carli di Viale Romania 32, Roma, si terrà il Simposio sulla Vicinanza della salute dell’Osservatorio Salute Benessere e Resilienza della Fondazione Bruno Visentini dedicato alla “ Presentazione dei risultati della 1ª Survey sulla telemedicina in ambito ambulatoriale privato”.

L’indagine, sviluppata con la supervisione scientifica del Centro Nazionale di Telemedicina dell’Istituto Superiore di Sanità e la partnership del Fondo sanitario integrativo Fasdac, rappresenta la prima esperienza di indagine nazionale sulla telemedicina in ambito ambulatoriale privato ed è stata condotta su oltre 300 strutture sanitarie distribuite sul territorio italiano per contribuire a far luce sui principali fenomeni che impattano sul corretto sviluppo e sulla diffusione di questa nuova e imprescindibile modalità per portare il “bene salute” più vicino alle persone.

Durante l’incontro verranno esposti i risultati della ricerca e discussi i principali trend di sviluppo nell’offerta di servizi di telemedicina e le principali cause che ne frenano la diffusione.

Per partecipare al convegno occorre registrarsi ai seguenti link: in presenza oppure in collegamento da remoto

*Il programma completo dell'evento sarà disponibile nei prossimi giorni sulla pagina: programma