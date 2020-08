Ortho riceve il marchio CE per l'Enhanced VITROS® Immunodiagnostic Products NT-proBNP II Assay, un valido supporto per la diagnosi e la valutazione dell'insufficienza cardiaca

Migliorata qualità del dosaggio attraverso l'uso di anticorpi monoclonali; migliorata robustezza verso potenziali interferenti; prestazioni cliniche di Rule-In e Rule-Out che consentono di valutare efficientemente i pazienti con insufficienza cardiaca

® NT-proBNP II, parte dell'esteso menu cardiaco di Ortho. Le caratteristiche analitiche e le prestazioni cliniche del dosaggio VITROS NT-proBNP II consentono ai clinici una più efficiente valutazione dei pazienti con insufficienza cardiaca. Il dosaggio è disegnato come supporto nella diagnosi dell'insufficienza cardiaca e per la stratificazione del rischio della sindrome coronarica acuta e dell'insufficienza cardiaca. E' inoltre indicato come aiuto nella individuazione di incremento del rischio di eventi cardiovascolari e mortalità in pazienti con malattia coronarica stabile e nella valutazione della severità in pazienti con diagnosi di insufficienza cardiaca. RARITAN, New Jersey, 23 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Ortho Clinical Diagnostics, uno dei leader mondiali della diagnostica in vitro, ha annunciato la marcatura CE di una versione migliorata del suo dosaggio VITROSNT-proBNP II, parte dell'esteso menu cardiaco di Ortho. Le caratteristiche analitiche e le prestazioni cliniche del dosaggio VITROS NT-proBNP II consentono ai clinici una più efficiente valutazione dei pazienti con insufficienza cardiaca. Il dosaggio è disegnato come supporto nella diagnosi dell'insufficienza cardiaca e per la stratificazione del rischio della sindrome coronarica acuta e dell'insufficienza cardiaca. E' inoltre indicato come aiuto nella individuazione di incremento del rischio di eventi cardiovascolari e mortalità in pazienti con malattia coronarica stabile e nella valutazione della severità in pazienti con diagnosi di insufficienza cardiaca.

"Siamo impegnati nella continua espansione della nostra offerta per il menu cardiaco con nuovi e migliorati dosaggi," ha detto Heidi Casaletto, head di product portfolio and marketing in Ortho. "Con l'NT-proBNP II, i clinici possono aver fiducia nei risultati del test come aiuto nella diagnosi, nella valutazione della severità e nella gestione dell'insufficienza cardiaca."

[i] I pazienti con insufficienza cardiaca necessitano di diagnosi veloci ed accurate. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno, vi verificano 17,9 milioni di morti in seguito a malattia cardiovascolari, compresa l'insufficienza cardiaca, rappresentando approssimativamente il 31% delle morti globali.

[ii] Le prestazioni cliniche del dosaggio VITROS NT-proBNP II sono state validate a tre cut-off, età dipendenti, di rule-in e ad un cut-off, età-indipendente, di rule-out. Questi cut-off sono stati precedentemente validati negli studi International Collaborative of NT-proBNP (ICON) e ICON Reloaded . [iii] Inoltre, il dosaggio mostra una robustezza migliorata verso le interferenze endogene ed esogene. L'N-terminal pro Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP), misurato dal dosaggio VITROS NT-proBNP II, è consigliato ed usato come supporto nella diagnosi di HF. L'NT-proBNP non è un bersaglio per gli inibitori del recettore dell'angiotensina e della neprilisina (Entresto®), un trattamento, raccomandato dalle lineeguida, nei pazienti con insufficienza cardiaca. L'NT-proBNP non è un substrato per la neprilisina ed è, in questi pazienti, un marcatore più affidabile del BNP per l'insufficienza cardiaca.Le prestazioni cliniche del dosaggio VITROS NT-proBNP II sono state validate a tre cut-off, età dipendenti, di rule-in e ad un cut-off, età-indipendente, di rule-out. Questi cut-off sono stati precedentemente validati negli studi International Collaborative of NT-proBNP (ICON) e ICON Reloaded .Inoltre, il dosaggio mostra una robustezza migliorata verso le interferenze endogene ed esogene.

® XT 7600 Integrated System, VITROS ® 5600 Integrated System, VITROS ® 3600 Immunodiagnostic System e VITROS ® ECi/ECiQ Immunodiagnostic Systems di Ortho. La marcatura CE del dosaggio VITROS NT-proBNP II arriva subito a ridosso del recente lancio da parte di Ortho del suo dosaggio di Troponina I ad Alta Sensibilità, anch'esso marcato CE, uno strumento critico per i clinici che sono alla ricerca di migliori strategie per identificare più rapidamente ed accuratamente pazienti con un attacco di cuore. Entrambi i dosaggi VITROS NT-proBNP II e hs Troponin I possono essere eseguiti su VITROSXT 7600 Integrated System, VITROS5600 Integrated System, VITROS3600 Immunodiagnostic System e VITROSECi/ECiQ Immunodiagnostic Systems di Ortho.

LinkedIn , Twitter , Facebook e Instagram . Per maggiori informazioni, seguite Ortho su

A proposito di Ortho Clinical Diagnostics

www.orthoclinicaldiagnostics.com . Ortho Clinical Diagnostics è un leader globale della diagnostica in vitro, per i Laboratori Clinici e per i Servizi di Immunoematologia. Negli Ospedali, nelle reti ospedaliere, nelle Banche del Sangue e nei Laboratori di oltre 125 Paesi e Territori, l'alta qualità dei prodotti e servizi di Ortho, consentono ai professionisti della Salute di intraprendere decisioni di trattamento meglio informate. Per i Servizi di Immunoematologia, i prodotti Ortho per la tipizzazione del sangue consentono ad ogni paziente di ricevere sangue sicuro, del giusto tipo e nella giusta unità. Ortho offre sofisticate tecnologie di dosaggio, di automazione, di gestione dell'informazione e tool interpretativi ai Laboratori Clinici nel mondo, per aiutarli ad agire più efficientemente ed efficacemente, migliorando la cura del paziente. Il fine di Ortho è migliorare e salvare vite con la diagnostica, e lo fanno reimmaginando ciò che è possibile. Questo è ciò che ha contraddistinto Ortho da più di 75 anni, ed è ciò che la sta spingendo oltre. Per maggiori informazioni, visitate il sito

© Ortho Clinical Diagnostics 2019

PR-05121

[i] https://www.who.int/cardiovascular_diseases/en [ii] Karen Titus, CAP Today, November 2015, p66 [iii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29544601 ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16293638 Karen Titus, CAP Today, November 2015, p66