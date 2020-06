KardiaMobile 6L propone il primo dispositivo al mondo per il monitoraggio cardiaco personale a sei derivazioni con approvazione della FDA e marchiatura CE basato su smartphone

SLOUGH, Regno Unito, 30 agosto 2019 /PRNewswire/ -- AliveCor ha annunciato oggi il lancio europeo di KardiaMobile 6L, il primo dispositivo al mondo per il monitoraggio cardiaco personale a sei derivazioni con approvazione della FDA e marchiatura CE. Questa tecnologia rivoluzionaria, basata su smartphone, fornisce una vista multidimensionale del cuore in 30 secondi e permette di visualizzare diverse aritmie, come la fibrillazione atriale (FA), ovvero gli indicatori più importanti di malattia cardiovascolare.

"Mettendo a disposizione dei medici sei diversi punti di vista sull'attività elettrica del cuore, KardiaMobile 6L offre maggiori possibilità di rilevare un'ampia gamma di aritmie e di altre patologie cardiache rispetto a un dispositivo con una singola derivazione", afferma Matthew Reed, Consulente in medicina d'urgenza dell'Infermeria reale di Edimburgo, NHS Lothian. "Se tutti coloro che soffrono di sintomi del ritmo cardiaco inspiegabili facessero uso di un cardiofrequenzimetro tascabile, si otterrebbe una riduzione dei costi e dei tempi occorrenti per la diagnosi e si eviterebbero ricoveri ospedalieri prevenibili."

1 L'incidenza e la prevalenza della FA in Europa è in aumento e i circa 10 milioni di pazienti affetti rappresentano un onere clinico ed economico crescente. 2 Un adulto di mezza età su quattro in Europa svilupperà la FA, 3 e le informazioni disponibili dimostrano che gli ictus correlati alla FA sono più costosi da gestire rispetto agli ictus che non lo sono. 1 La FA è la forma di aritmia più comune nonché una delle principali cause di ictus correlato alla FA.L'incidenza e la prevalenza della FA in Europa è in aumento e i circa 10 milioni di pazienti affetti rappresentano un onere clinico ed economico crescente.Un adulto di mezza età su quattro in Europa svilupperà la FA,e le informazioni disponibili dimostrano che gli ictus correlati alla FA sono più costosi da gestire rispetto agli ictus che non lo sono.

"Si prevede che, entro il 2060, quasi 18 milioni di adulti di età superiore ai 55 anni in Europa soffriranno di fibrillazione atriale, con una probabilità da tre a cinque volte maggiore di subire un infarto del miocardio disastroso, debilitante e spesso letale rispetto alle persone che non ne soffrono", afferma Trudie Lobban MBE, fondatore e fiduciario della Atrial Fibrillation Association e Arrhythmia Alliance. "Il monitoraggio del ritmo cardiaco, abbinato ad un programma di screening nazionale, può potenzialmente prevenire le enormi conseguenze dell'ictus correlato alla FA e salvare vite umane".

KardiaMobile 6L rappresenta un ulteriore sviluppo dell'attuale dispositivo di AliveCor: KardiaMobile®. Oltre ai due elettrodi nella parte superiore del dispositivo, un terzo elettrodo è stato collocato nella parte inferiore. Sul proprio smartphone, tramite l'applicazione Kardia, l'utente da inizio a una registrazione di 30 secondi dell'ECG posizionando i pollici su ciascuno dei due elettrodi superiori e ponendo l'elettrodo inferiore sul ginocchio, oppure sulla caviglia sinistra: ciò assicura una vista a sei prospettive del cuore.

Dopo aver ultimato la registrazione, l'intelligenza artificiale del sistema esegue un'analisi automatica e informa il paziente se ha rilevato FA, bradicardia (ritmo rallentato), tachicardia (ritmo accelerato) o un ritmo cardiaco normale. I dati raccolti possono essere inviati direttamente a un medico per ulteriori analisi e consulenze. I dati di una registrazione ECG a sei derivazioni consentono ai medici di identificare problemi che potrebbero non essere rilevabili con un dispositivo a derivazione singola.

"KardiaMobile 6L rappresenta un'altra importante pietra miliare nella missione di AliveCor di sviluppare dispositivi medici economici e facili da usare basati su smartphone" ha detto Stefan Holzer, VP Internazionale, AliveCor Inc. "Questo dispositivo innovativo permette di gestire la salute del cuore ad un nuovo livello. L'innovativa tecnologia a sei derivazioni amplierà significativamente l'applicazione dell'ECG personale e offrirà agli operatori sanitari informazioni di qualità superiore con la risultante possibilità di diagnosi migliori. In combinazione con la nostra soluzione per il monitoraggio a distanza KardiaPro, il monitoraggio personale dell'ECG è efficiente ed economico".

In Europa, KardiaMobile 6L è disponibile su ordinazione presso i rivenditori AliveCor in tutto il continente e tramite Amazon.

Note per gli editori

Informazioni su AliveCor

AliveCor, Inc. è all'avanguardia nella creazione di tecniche di apprendimento automatico approvate dalla FDA ed è riconosciuta in tutto il mondo per la trasformazione dell'assistenza cardiaca. KardiaMobile, con approvazione della FDA e marchiatura CE, rappresenta la soluzione ECG mobile clinicamente più convalidata sul mercato. È raccomandata dai principali cardiologi e utilizzata da persone in tutto il mondo per effettuare registrazioni accurate dell'ECG. KardiaMobile e KardiaMobile 6L, se utilizzate insieme all'applicazione Kardia, assicurano un'analisi istantanea in grado di rilevare la fibrillazione atriale, la bradicardia, la tachicardia e un ritmo cardiaco normale a partire dall'ECG. Kardia è la prima piattaforma dotata di intelligenza artificiale per aiutare i medici a gestire i pazienti nella diagnosi precoce della fibrillazione atriale, ovvero l'aritmia cardiaca più comune che porta ad un aumento di cinque volte del rischio di ictus. La nuova piattaforma KardiaPro è l'unica per il monitoraggio a distanza che funziona con i dispositivi utilizzati attualmente dai pazienti. AliveCor è stata nominata l'azienda di intelligenza artificiale numero uno tra le 50 aziende più innovative di Fast Company, oltre a classificarsi al ventesimo posto assoluto in una valutazione di migliaia di aziende di tutto il mondo. AliveCor è titolare di domande di brevetto pendenti e ha ottenuto brevetti che coprono le idee presentate in questo comunicato stampa, compresi i numeri di brevetto USA 9,839,363; 9,572,499; 9,986,925; 9,833,158; 9,351,654; 9,220,430; e 9,579,062. AliveCor è un'azienda privata con sede a Mountain View, in California. Gli ECG "Consumer" o "Personal" sono dispositivi ECG disponibili per la vendita diretta ai consumatori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito alivecor.com.

