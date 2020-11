Acidità di stomaco: quando si manifesta e cosa mangiare

Bologna, 24 Novembre 2020. L’acidità di stomaco è un disturbo piuttosto comune, un malessere che può manifestarsi sia in forma lieve sia con una maggiore intensità. Ad esempio, in molti casi si può notare appena un leggero fastidio, altrimenti è possibile sentire dolori addominali, eruttazioni di aria in eccesso, bruciore dello stomaco, fino a fenomeni come il vomito e la nausea.

Ad ogni modo, questa condizione può presentarsi in modo improvviso, come un disturbo occasionale, oppure comparire con più frequenza, specialmente dopo i pasti, durate le fasi iniziali della digestione.

In questi casi è opportuno capire cosa mangiare in caso di acidità di stomaco, prevenendo tale condizione a partire da una dieta sana ed equilibrata, scegliendo alimenti che possano aiutare a regolarizzare la digestione e ridurre i sintomi dell’acidità.

Ovviamente, il trattamento dei malesseri legati a questo disturbo dello stomaco può essere supportato da appositi integratori alimentari a base di enzimi, citrati, carbonati ed estratti vegetali che favoriscono l’ottimizzazione dei processi digestivi: formulazioni che contribuiscono, nello specifico, a regolare l’acidità gastrica, a ridurre le sensazioni di gonfiore e pesantezza e a normalizzare la funzionalità dell’apparato digerente.

Le possibili cause dell’acidità di stomaco

Le cause che possono provocare l’insorgere dell’acidità di stomaco sono diverse, tra cui uno stile di vita non abbastanza salutare, una dieta non corretta, una condizione prolungata di forte stress, oppure un’infezione causata da Helicobacter pylori.

Inoltre, l’eccesso di acidi gastrici nello stomaco può essere dovuto all’uso di farmaci gastrolesivi, una situazione da verificare con il proprio medico per vedere se esistono alternative più efficienti.

Ovviamente, l’acidità di stomaco può anche essere sintomo di digestione lenta, disturbo cui l’organismo tende a soffrire per via di comportamenti scorretti legati alle nostre abitudini alimentari.

Tra le principali cause della digestione lenta, infatti, si possono individuare la scelta di concentrare pasti abbondanti esclusivamente in due momenti della giornata, così come mangiare troppo velocemente.

Anche in questo caso, dunque, l’approccio indicato consiste nel migliorare alcuni aspetti alimentari, scoprendo seguendo una dieta studiata appositamente per stimolare il metabolismo.

L’alimentazione più adatta per ridurre l’acidità di stomaco

In caso di acidità di stomaco, è possibile favorire un miglioramento dei processi digestivi, andando a intervenire sull’alimentazione per aiutare l’organismo e contribuire in modo naturale all'attenuazione dei sintomi.

Naturalmente, è importante chiedere sempre consiglio al proprio medico di famiglia, prima di andare a modificare la dieta e l’apporto dei macronutrienti, soprattutto in presenza di patologie pregresse o nei soggetti più sensibili come bambini, anziani e donne in gravidanza.

Ad ogni modo, il primo passo consiste nel preferire i cereali ricchi di fibre, cercando di ridurre il consumo di carboidrati raffinati e optando al contrario per riso, pasta, avena e altri cereali di tipo integrale.

Allo stesso tempo, le fibre si possono trovare in molti altri alimenti, come le carni magre, il pesce, la crusca, le patate, oppure in alcune verdure e ortaggi come le carote, i carciofi, i finocchi e i broccoli. Da non sottovalutare sono ovviamente i legumi, in particole i fagioli, rispettando sempre la stagionalità dei prodotti alimentari per un maggiore livello di nutrienti.

Inoltre, è possibile integrare la dieta ricca di fibre con delle bevande calmanti, come per esempio le tisane alla malva in grado di offrire ottime proprietà naturali antinfiammatorie ed emollienti, utili per regolarizzare anche l’intestino. Lo stesso vale per le tisane al carciofo, apprezzato in erboristeria per la sua azione di purificazione dalle tossine e l’alto apporto di fibre, altrimenti un eccellente ausilio per la regolarizzazione della digestione sono le tisane a base di tarassaco.

Per la colazione, un pasto importante in cui è fondamentale un adeguato apporto calorico, è possibile scegliere prodotti come i cereali integrali, il latte scremato, la frutta non acida, i formaggi freschi e lo yogurt scremato.

Un altro aspetto essenziale per la prevenzione dell’acidità di stomaco a tavola consiste nella scelta degli abbinamenti giusti, senza dubbio un processo complesso che richiede il supporto di un medico o di un nutrizionista specializzato, per capire quali sono le combinazioni migliori per assistere il lavoro dello stomaco e facilitare i processi digestivi.

Acidità di stomaco: cosa non mangiare e cosa non fare

La cura dell’alimentazione è senz’altro un punto di partenza importante per agevolare la digestione, diminuendo l’intensità e la frequenza della comparsa dei sintomi legati all’acidità di stomaco, ad ogni modo è indispensabile prestare attenzione ad alcune cattive abitudini da evitare assolutamente.

Per quanto riguarda l’ambito alimentare, sicuramente bisogna ridurre o rimuovere del tutto gli insaccati, i cibi fritti, la carne rossa, i formaggi grassi e il latte intero, oltre agli alimenti acidi come ad esempio le arance e i pomodori.

Attenzione anche al succo d’arancia, nonostante l’uso di prodotti freschi, così come al burro, alla margarina e alla frutta secca, cercando di eliminare anche la cioccolata.

Anche le bevande alcoliche vanno diminuite o evitate del tutto se possibile, insieme alle bibite gassate, al caffè e al tè in quanto possono aumentare l’acidità di stomaco. La scelta di alimenti digeribili è ancora più importante in condizioni particolari come durante la gravidanza, quando disturbi come l’acidità possono essere abbastanza comuni all’inizio e nelle ultime settimane prima del parto.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.biochetasi.it/prodotti/biochetasi-digestione-e-acidita/

Alfasigma S.p.A.

Bologna – Italia