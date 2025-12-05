SNAI – Formula 1: Abu Dhabi, ci si gioca tutto all’ultima gara Verstappen favorito, ma Norris è avanti nella corsa al titolo

L’olandese, il britannico e Piastri ancora in corsa per vincere il Mondiale. Il pilota della Red Bull si gioca a 2,50 sotto la bandiera a scacchi, quello della McLaren (a cui basta arrivare sul podio) campione a 1,37

Milano, 5 dicembre – La resa dei conti. La stagione della Formula 1 si decide all’ultima gara, con tre piloti ancora in corsa per la vittoria del titolo Mondiale: alla vigilia del Gp di Abu Dhabi, comanda Lando Norris con 408 punti, seguito da Max Verstappen con 396 e da Oscar Piastri a 392. Al britannico basta salire sul podio per laurearsi campione del mondo: motivo, questo, per cui le quote antepost Snai sono tutte dalla parte del pilota della McLaren, in trionfo a 1,37. Seguono, nel tabellone per il vincitore del titolo, Verstappen a 3,50 e Piastri a 15.

Gara Nelle quote relative alla gara, invece, Verstappen è il favorito numero 1: dopo i successi di Las Vegas e in Qatar, il terzo consecutivo ad Abu Dhabi paga 2,50. Quota, questa, seguita da quella di Norris a 3,25 e di Piastri a 4,00. Ancora una volta staccatissime le Ferrari: una vittoria di Leclerc si gioca a 25, una di Hamilton addirittura a 40. Entrambi sono preceduti da Russell (12) e da Kimi Antonelli (20).

Qualifiche e libere Norris e Verstappen partono appaiati a 3,00 nella corsa alla pole position, con Piastri a 4,00; nel tabellone delle prove libere, invece, Lando a 2,25 su Max a 3,00.

