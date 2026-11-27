Trento, 27 novembre 2026 – Fare della sostenibilità un'opportunità concreta di crescita per le imprese e per l'economia del Trentino-Alto Adige, puntando su competenze manageriali, innovazione e nuovi modelli di governance. È questo il tema al centro dell'incontro “Guidare la transizione ESG tra strategia e governance”, promosso da Manageritalia Trentino-Alto Adige, in collaborazione con CIDA e Federmanager Trento, che si è svolto ieri pomeriggio presso l'Accademia d'Impresa di Trento.

L'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, manager, imprenditori ed esponenti della società civile per confrontarsi su come integrare i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle strategie aziendali, condividendo esperienze e strumenti utili ad accompagnare le imprese, soprattutto le PMI, verso modelli di sviluppo più sostenibili e competitivi.

In un mercato globale in rapida evoluzione, la capacità di anticipare e rispondere ai cambiamenti normativi e alle nuove esigenze sociali rappresenta una concreta opportunità di crescita e competitività. Oggi, in Italia, 7 manager della sostenibilità su 10 riportano direttamente al vertice aziendale[1], a conferma della crescente rilevanza strategica di questa figura. Un ruolo chiave, che richiede una combinazione di competenze tecniche e manageriali per integrare concretamente le dimensioni socio-ambientali nei processi di pianificazione e gestione delle imprese.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali di Andrea De Zordo, Presidente della Camera di Commercio di Trento, e di Achille Spinelli, Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore allo sviluppo economico, che hanno richiamato l'attenzione sulle opportunità legate alla sostenibilità per il sistema produttivo locale.

“La transizione ESG deve diventare un’opportunità concreta di crescita e competitività per il nostro territorio, non un peso per le imprese. È fondamentale accompagnare questo percorso con gradualità, tenendo conto delle specificità del tessuto produttivo trentino, composto in larga parte da piccole e medie imprese. La sostenibilità ambientale non può prescindere da quella economica e sociale: per questo è necessario fare sistema, costruire strumenti condivisi e accompagnare le aziende nel cambiamento. La Camera di Commercio continuerà a essere al loro fianco, perché il nostro patrimonio di piccole e piccolissime imprese è una ricchezza da tutelare e il futuro del Trentino”, ha spiegato Andrea De Zordo, presidente della Camera di Commercio di Trento.

“La Provincia assieme a Trentino Sviluppo – ha commentato Achille Spinelli, vicepresidente e assessore provinciale - investe sulla sostenibilità come leva strategica per le imprese, attraverso incentivi, rating ESG territoriale e marchio Trentino Sustainable. Oggi abbiamo una rete di circa 90 Sustainability Manager nelle diverse realtà, mentre per le micro e piccole imprese puntiamo sulla figura dell’ESG Manager esterno. L’invito che rivolgo è di essere protagonisti di questa fase di cambiamento e opportunità”.

“La sostenibilità rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per il nostro territorio, ma per tradurla in risultati concreti servono visione strategica, competenze e capacità di governo del cambiamento”, ha dichiarato Ornella Pippa, Presidente di Manageritalia Trentino-Alto Adige. “In questo percorso il management riveste un ruolo determinante, soprattutto nelle piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura del nostro sistema produttivo. Investire nella managerialità significa aiutare le aziende a integrare i principi ESG nei propri modelli organizzativi, trasformando gli obiettivi di sostenibilità in innovazione, competitività e valore duraturo per l'intera comunità”.

Il confronto è proseguito con gli interventi di esperti e rappresentanti delle realtà impegnate sui temi della sostenibilità. Stefania Bertolini, Segretaria Generale di Sustainability Makers si è soffermata sul contributo strategico che i manager della sostenibilità portano alle imprese: “Come associazione di manager della sostenibilità in vent’anni abbiamo assistito a un cambiamento profondo: da un ruolo inizialmente di comunicazione e rendicontazione, il manager della sostenibilità oggi è un attore chiave nei processi di evoluzione delle organizzazioni: contribuisce a orientare le strategie aziendali, a promuovere nuovi modelli di business e a integrare la sostenibilità nei processi decisionali e operativi. La condivisione delle best practice, alla base della nostra missione, è fondamentale per ispirare e favorire la diffusione di una cultura aziendale più attenta al benessere collettivo”

Walter Viola, Dirigente generale dell'UMSt Resilienza abitativa, sostenibilità e coesione territoriale della Provincia autonoma di Trento, ha presentato il progetto “Trentino ESG per uno sviluppo sostenibile del Trentino”. A seguire, Renata Diazzi, Direttrice Area ESG Sustainability Management di Trentino Sviluppo, ha illustrato il marchio “Trentino Sustainable” e il suo ruolo nella valorizzazione delle imprese e del territorio.

Per affrontare la transizione ESG servono però anche più manager nelle imprese, in particolare nelle PMI, dove l'inserimento di competenze qualificate può fare la differenza nella capacità di innovare, riorganizzare i processi e affrontare le sfide del mercato. Su questo fronte, il Trentino-Alto Adige mostra segnali positivi. Nell'ultimo anno il numero dei dirigenti è cresciuto del 4,8%, quasi il doppio della media nazionale (+2,6%), raggiungendo quota 1.551, di cui 1.383 uomini e 168 donne. Trento registra un incremento del 5,5%, arrivando a 742 dirigenti. Positivo anche l'andamento della provincia autonoma di Bolzano, dove la dirigenza cresce del 4,1%.

La crescita della managerialità rappresenta un segnale incoraggiante per il sistema economico regionale, ma resta centrale la sfida di portare più competenze manageriali nelle PMI, realtà la sostenibilità può diventare un'occasione per migliorare l'organizzazione, favorire gli investimenti e creare nuove opportunità di sviluppo e tradurre gli obiettivi ESG in risultati concreti per l'economia e il territorio.

[1]fonte: studio “Sustainability Career Compass” di Sustainability Makers

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