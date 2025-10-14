Milano, 14 ottobre 2025. L’Università di Milano-Bicocca ha inaugurato oggi, martedì 14 ottobre 2025, le prime velostazioni di Piazza dell'Ateneo Nuovo, a margine dell’evento “Sostenibilità in movimento”, un’occasione di bilancio sugli interventi realizzati dall’Ateneo per la mobilità attiva e di sguardo sulle azioni future.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del rettore di Milano-Bicocca, Marco Orlandi, di Giovanna Iannantuoni, presidente Fondazione Bicocca, di Cristiano Nicoletti, direttore generale di Milano-Bicocca, e di Federico Confalonieri, responsabile dell'Unità Mobilità sostenibile - Direzione Mobilità del Comune di Milano.

«Le nuove velostazioni costituiscono un passo avanti per la mobilità sostenibile - ha detto Matteo Colleoni, delegato per la Sostenibilità di Milano-Bicocca -. Esse si aggiungono ai molteplici interventi dell'Università per raggiungere e muoversi in un campus green, accessibile e sicuro».

Ubicate sul piazzale dell'Ateneo Nuovo e nel sottostante parcheggio, le velostazioni consentono a studenti e personale di parcheggiare le biciclette in sicurezza, all'interno di spazi provvisti di spogliatoi e attrezzature per la loro riparazione. Nuovi elementi dell'arredo urbano, esse si aggiungono agli interventi già realizzati e in corso nel quartiere per aumentare la mobilità attiva di residenti, studenti e lavoratori del quartiere e per creare un campus più sostenibile e inclusivo.

In apertura dell’evento, il delegato Matteo Colleoni insieme alla dirigente dell’Area Infrastrutture e approvvigionamenti, Anna Maria Maggiore, e alla responsabile del settore sostenibilità, Marina Serventi, hanno illustrato gli interventi già effettuati (velostazioni, abbonamenti navette elettriche, indagine spostamento casa lavoro) e gli interventi promossi da MUSA (analisi flussi spostamenti con sensori pedonali, piano pedonalità, sostenibilità integrata).

A seguire, si è tenuta una tavola rotonda dal titolo“Interventi per la mobilità sostenibile nel quartiere, in città e nell'area metropolitana” con la partecipazione di: Paola Taglietti, direzione mobilità Comune di Milano; Franco Sacchi, direttore centro studi PIM; Luca Tosi, direttore dell'Agenzia di bacino TPL di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia; Anita Pirovano, presidente del Municipio 9 di Milano; Stefano Porro, Future Mobility Manager Pirelli e coordinatore mobility manager del quartiere Bicocca; Valeria Lorenzelli, vicepresidente FIAB Italia; Swami Ilardi, rappresentante studenti.

