ANIF al Rimini Wellness: riforma dello sport e nuove tendenze del fitness

Riforma dello Sport e formazione b2b: al Rimini Wellness, venerdì 31 maggio, alle 10.30, un unico appuntamento per titolari e gestori di centri sportivi, di aggiornamento normativo, amministrativo e di marketing innovativo. È il convegno ANIF Eurowellness, Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness che, da più di 20 anni, si batte per tutelare, attraverso il confronto con le Istituzioni, i centri sportivi.

All’annuale convegno al Rimini Wellness, ANIF porterà 2 guru del settore che sveleranno modelli innovativi di gestione degli impianti: l’integrazione tra sanità e fitness e il format boutique fitness.

Per approfondire vai su: https://www.anifeurowellness.it/rimini-wellness-riforma-dello-sport-e-nuove-tendenze-del-fitness/

Riforma dello Sport: cosa manca all’appello?

Un susseguirsi di leggi, circolari, norme e provvedimenti amministrativi ha lasciato scoperti molti nodi che necessitano di essere sciolti per garantire trasparenza, continuità, serenità di gestione al titolare del centro sportivo e la giusta tutela a chi lavora nello sport. Con la Riforma dello Sport, Disegno di legge N: 1603-bis, presentata il 18 febbraio 2019, il Governo con Giancarlo Giorgetti, intende occuparsi di una riforma organica per lasciare in eredità al settore sport un orientamento di gestione chiaro e univoco, ancora deficitario, a causa di un percorso legislativo ad oggi frastagliato e tortuoso.

Ad illustrare la Riforma, al Convegno ANIF del 31 maggio alle 10.30, sarà presente Michele Sciscioli del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. ANIF, grazie al lavoro di ascolto e interpretazione della base che rappresenta, aveva già tracciato un’impronta normativa chiara con la legge dello sport 205/ 2017, merito del lavoro intessuto con le istituzioni, dal Presidente Giampaolo Duregon. Dunque l’Associazione oggi segue con attenzione i lavori di questo Disegno di legge auspicando che si concentri su:

1.qualifica del rapporto di lavoro;

2.conferma delle attuali agevolazioni tributario – fiscali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche in virtù del valore sociale e salutistico.

Formazione business to business

Come fronteggiare la concorrenza di un mercato come quello del fitness? ANIF prova a rispondere con 3 case history di successo mondiale che hanno raggiunto la leadership nella loro market share: Ceo Chris Blackwell Frost con il percorso di Nuffield Health, un modello unico di integrazione sanità – fitness dove 111 fitness club lavorano come realtà strutturata con 31 ospedali in Gran Bretagna per realizzare al meglio la promessa del wellness per tutti; Nerio Alessandri, fondatore di Technogym con cui ha esportato il concept italiano di wellness nel mondo, oggi a capo della fondazione Wellness Foundation; Chris Heron di Engine Room, uno dei più noti leader nel segmento boutique fitness, un trend in grande ascesa che punta sull’elevata personalizzazione dell’offerta.

Per approfondire vai su: https://www.anifeurowellness.it/rimini-wellness-riforma-dello-sport-e-nuove-tendenze-del-fitness/