All’Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del “Premio Costruiamo il futuro”

Sabato 15 giugno saranno premiati 25 progetti dedicati ai giovani e realizzati da associazioni sportive milanesi. Snaitech, attraverso iZilove Foundation, sostiene e ospita l'iniziativa

Roma, 12 giugno 2019 – L'Ippodromo Snai San Siro apre le porte alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle ore 18.00 l’impianto milanese ospiterà la cerimonia di premiazione della terza edizione del “Premio Costruiamo il Futuro”, un’iniziativa che per il secondo anno consecutivo conta sul sostegno di Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la fondazione dedicata alle good causes.

Nato per sostenere i progetti delle associazioni sportive milanesi che coinvolgono bambini e ragazzi dando vita a realtà positive in ambito sportivo e sociale in tutti i quartieri, soprattutto in periferia, il Premio consiste in un contributo in denaro o nella fornitura di materiale sportivo.

Famiglie e bambini, associazioni e oratori sono invitati all’Ippodromo a prendere parte ad una giornata di attività e divertimento. A partire dalle 15.00 potranno trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento con i laboratori e giri in pony per i più piccoli e conoscere le meraviglie dell’Ippodromo, come il Parco Botanico di 72 specie di piante o il maestoso Cavalli di Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra le quali, per tutti, il tour guidato “#ScopriSanSiro” un percorso alla scoperta dell’Ippodromo.

Saranno 25 i progetti premiati in questa edizione, realizzati da altrettante associazioni sportive dilettantistiche dell'area metropolitana di Milano. La selezione è avvenuta attraverso un bando di gara. La Fondazione Costruiamo il Futuro, che per il progetto ha ricevuto il patrocinio della Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, è organizzatrice dell’evento in collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, FOM Fondazione Oratori Milanesi, CSI Comitato di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra titolari di farmacia, Corriere della Sera e Corriere Buone Notizie. L’ingresso è libero.

