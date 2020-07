SNAI – Supercoppa: Juve-Lazio, vendetta Sarri a 2,10

Dopo il ko nello scontro diretto in campionato i bianconeri cercano riscatto, ma i biancocelesti sono in agguato a 3,25 – Nella finale del 2017 l'argentino e il bomber biancoceleste animarono il match con le loro doppiette: due reti della “Joya” sono date a 11,00, per il campano si va a 18,00.

Milano, 20 dicembre 2019 - È la sfida più giocata nella storia della Supercoppa Italiana: domenica a Riad, Juventus e Lazio si contenderanno il trofeo per la sesta volta. Il bilancio delle scorse finali vede i bianconeri in vantaggio per tre trionfi a due, ma la formazione di Inzaghi ha dalla sua non solo il successo nel precedente più recente (3-2 all'Olimpico, nella gara del 2017), ma anche la convincente vittoria sulla Juve nello scontro diretto di due settimane fa in campionato. Ecco perché, secondo gli analisti SNAI, il pronostico sulla gara non è squilibrato. Bianconeri avanti a quota sostanziosa, 2,10, si sale a 3,25 per il pareggio,mentre un altro colpo della Lazio è dato a 3,65. Quanto alla scommessa secca su chi alzerà la coppa, la squadra di Sarri è a 1,55, quella di Inzaghi a 2,50. Due settimane fa, all'Olimpico, i biancocelesti hanno vinto dopo essere passati in svantaggio: un’altra rimonta laziale è data a 16,00, mentre se dovesse essere la Juve a trionfare ribaltando il risultato la quota scenderebbe a 11,00.

Attacchi da Goal - La sfida tra Juventus e Lazio sarà anche un confronto tra due grandi attacchi. Quello biancoceleste è il migliore della Serie A con 38 reti segnate, quello bianconero risponde con 31 realizzazioni:nelle quote sul match le statistiche si tramutano in una buona probabilità di Goal, ossia di vedere entrambe le formazioni a segno, opzione da 1,70 su SNAI. A proposito di reti, nella finale del 2017 Immobile e Dybala furono grandi protagonisti, con una doppietta a testa. Per la “Joya” ripetere la performance di allora,segnando due gol, è un compito da 13,00, mentre per il bomber campano la quota arriva a 18,00.

