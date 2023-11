Ippodromo Snai San Siro, per la prima volta in Italia al via il test tracking sulle corse equestri

Alle immagini live delle gare in programma il 22 novembre sarà sovrapposta una grafica esemplificativa dei cambiamenti di posizione dei cavalli

Milano 22 novembre 2023 - Una giornata di test in esclusiva, una tecnologia rivoluzionaria in l'Italia che sarà sperimentata il 22 novembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano: l'impianto di proprietà di Snaitech infatti sarà pioniere in Italia del test di ‘tracking’ delle corse dei cavalli in collaborazione con la società francese McLloyd, uno dei fornitori più importanti del mercato mondiale di questa particolare tecnologia presente anche negli ippodromi di Francia, Sud Africa ed Hong Kong.

Nella giornata di galoppo in programma questo mercoledì, ad ogni cavallo partente verranno posizionati nel sottosella dei sensori GPS che non pregiudicheranno la regolarità della corsa. Grazie a questa innovativa tecnologia, sarà possibile sovrapporre alle immagini video in diretta delle corse una grafica esemplificativa sui cambiamenti delle posizioni dei cavalli stessi durante la competizione, oltre alla distanza percorsa sul circuito e quella mancante al traguardo, attraverso il numero e il colore della giubba della scuderia di appartenenza.

Le grafiche saranno visibili all’interno del circuito televisivo dell’ippodromo milanese sul maxischermo, così che il pubblico presente possa orientarsi ed intuire facilmente il posizionamento dei cavalli in pista. E così sarà anche per i telespettatori sintonizzati sul circuito internazionale e per gli utenti che si collegheranno in streaming sui siti web dei concessionari, in particolare su snai.it.

Il vantaggio principale dell’utilizzo di queste tecnologie, già ampiamente diffuse nel mondo delle corse quali l’automobilismo, il motociclismo e il ciclismo (solo per citarne alcune), permette di far vivere al pubblico un’esperienza coinvolgente durante le competizioni, in particolare in quelle che presentano molti partecipanti.

Questa funzione permetterà inoltre di produrre una quantità considerevole di dati e di performance che saranno raccolte dalle società di corse e fruibili dai commissari presenti nell’impianto, oltre ad essere utilizzati anche da allenatori ed appassionati per valutare la performance dei cavalli, permettendo la rilevazione dei parziali per ciascuno di essi

L’Ippodromo Snai San Siro si prepara così ad una prova inedita che potrà migliorare anche l’attrattività e quindi la raccolta di scommesse sulle corse italiane distribuite attraverso i canali internazionali. Qualora la sperimentazione si dimostrasse favorevole agli appassionati, Snaitech valuterà se utilizzare questa tecnologia per le corse ippiche della stagione 2024.

Snaitech

Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 19,3%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,8%). Nel 2022 Snaitech ha registrato ricavi per circa 899,8 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di oltre 2.000 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con oltre 6.400 dipendenti e uffici in 24 Paesi.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434