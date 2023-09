Negli studi di personal training Day One l’allenamento è un’esperienza esclusiva e di lusso

Roma, 5/09/2023 - Personalizzazione e privacy sono aspetti sempre più ricercati, anche in ambito sportivo, per chi vuole migliorare il proprio corpo, che sia un dimagrimento o una tonificazione, ottenendo soprattutto un risultato duraturo nel tempo e che ricompensi al meglio l’impegno profuso. Ne hanno fatto la loro filosofia i personal trainer Gionata D’Elia ed Edoardo Fazzalari, titolari dei tre centri di personal training del brand Day One, due a Roma (zona Prati e Cassia) e uno a Milano. Ambienti di massima cura, alta qualità dei servizi e competenza del team sono l’offerta esclusiva di ‘Day One – training studio’, per un’esperienza immersiva. I centri di eccellenza Day One seguono la filosofia del ‘Day One Method’, un percorso innovativo ideato da Gionata D’Elia che mette in connessione lo strumento (ad es. l’allenamento, la dieta, l’esercizio) con il potenziale personale. Lavorando sui tre fattori mente, corpo ed emozioni, il metodo allena il corpo al successo.

«Nei nostri centri ogni dettaglio è curato al massimo livello, a partire dall’accoglienza – spiegano Gionata D’Elia ed Edoardo Fazzalari – Potremmo definirli studi di personal training “a cinque stelle”. Nelle sale è possibile personalizzare la musica, la climatizzazione e la luce, le doccia sono utilizzabili in modo privato e viene fornito un kit di cortesia. Ogni sala è dedicata ad un singolo allievo, con un allenamento individuale, in piena sicurezza e guidato da uno staff composto da sette professionisti. Ci definiamo educatori, piuttosto che personal trainer. Tutti il team è formato da Gionata secondo il ‘Day One Method’ con aggiornamenti costanti. Garantiamo una totale flessibilità di orari e siamo interscambiabili. Avere a disposizione più di un personal trainer è certamente un altro lusso che arricchisce l’esperienza. Oltre a garantire attenzione alle esigenze personali dell’allievo, aumentiamo la sua potenzialità. Tutto il team lavora con lui, conosce la storia del suo percorso e dei risultati raggiunti. In questo modo creiamo maggiori stimoli e rendiamo più efficace ogni esercizio ed evoluzione».

È ampia la scelta degli strumenti di allenamento presenti negli studi Day One, sempre personalizzabili: functional training, body building, boxe, allenamenti ad alta intensità o intensità intervallate, allenamenti a circuiti, yoga, pilates, meditazione. Una volta iscritti, si può accedere in tutti i centri del brand Day One.

«L’obiettivo non è solo garantire il miglioramento della propria forma fisica, ma piuttosto il mantenimento del risultato in modo duraturo, per non vanificare l’impegno e lo sforzo compiuto. Il ‘Day One Method’ lavora sul benessere e sull’equilibrio della persona individuando la strategia adatta da connettere con tutto il resto. Per questo è fondamentale personalizzare il percorso ed avere un ambiente esclusivo dove potersi allenare», concludono Gionata ed Edoardo.

Contatti: dayonemethod.com